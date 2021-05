Dolcenera è difficile da classificare stilisticamente, ma la sua voce la si riconoscerebbe tra mille. Con un percorso artistico strabiliante, ecco la storia della cantante italiana e della sua carriera nel mondo della musica.

Chi è Dolcenera

Dolcenera, nome d’arte di Emanuela Trane (Galatina, 16 maggio 1977), è una cantautrice italiana.

Nasce nella provincia di Lecce e qui trascorre tutta la sua prima infanzia e adolescenza con i genitori e il fratello. Scopre la passione per la musica da molto piccola iniziando a suonare il pianoforte, seguito da clarinetto e canto. Durante gli anni del liceo inizia ad esibirsi live con la sua band e scrivere i primi pezzi, ma in questi anni la musica è solo un hobby.

Consegue infatti la maturità classica seguita dall’iscrizione all’Università degli Studi di Firenze in ingegneria meccanica. In questi anni conosce Francesco Sighieri con cui fonda la sua prima band di successo, “I codici zero” che include altri tre membri. Ottengono discreto successo aprendo i tour degli Articolo 31 ma quando conosce il produttore Lucio Fabbri decide di intraprendere una carriera come solista scegliendo anche il suo nuovo nome d’arte ispirandosi a un pezzo di Fabrizio De André.

Esce così nel 2002 il suo primo singolo della carriera dal titolo “Solo tu” con cui si fa notare al programma “Destinazione Sanremo” con l’obiettivo di entrare nelle “Proposte”.

Chi è Dolcenera: l’inizio della carriera

Partecipa al Festival di Sanremo con “Siamo tutti là fuori” con cui vince nella categoria di appartenenza aggiudicandosi anche il Premio Sala Stampa, Radio & TV. Nel 2003 esce il suo album e inizia il suo primo tour che la vede in giro per tutta estate. Partecipa due anni dopo al reality show “Music Farm” vincendo al televoto finale diventando consapevole sempre più del sostegno del pubblico. Esce il suo secondo album, seguito nel 2006 dal terzo con cui per altro intraprende il suo primo tour europeo.

L’attività internazionale viene incrementata grazie alla realizzazione di alcuni brani in lingue straniere e da nuovi tour. Partecipa infatti ad eventi tedeschi, francesi, austriaci e molti altri con grande successo. Al suo ritorno apre due date del tour di Vasco Rossi e parteipa poi ad eventi come il Festival Internazionale di Cartagine.

Torna a partecipare al Festival di Sanremo nel 2009 senza riuscire ad aggiudicarsi la vittoria ma riuscendo a tenere il brano nella classifica “Top Singoli” per alcune settimane. Il suo album ottiene nuovamente grande successo in tutto il panorama europeo e nazionale, grazie anche alla partecipazione di eventi sociali come “Amiche per l’Abruzzo” per sostenere i terremotati dell’Aquila a fianco di artiste come Noemi e Irene Grandi.

Chi è Dolcenera: il grande successo

Dolcenera si dedica a numerosi progetti vari tra loro. Cura infatti musiche per film e rappresentazioni teatrali oltre che pensare alla realizzazione dei suoi album che nel 2010 sono ben cinque. Nel 2012 torna all’Ariston per partecipare nuovamente al Grande Festival con “Ci vediamo a casa” , brano arrivato sesto ma certificato disco d’oro dalla FIMI. Lo stesso anno realizza un tour che per la prima volta preve delle tappe anche in Asia con Hong Kong e Macao.

La sua carriera prosegue regolarmente e torna a mostrarsi in televisione con la partecipazione, come coach, al telent “The Voice of Italy” a fianco di Raffaella Carrà, Max Pezzali ed Emis Killa. Si fa inoltre amare dal pubblico più giovane quando nel 2018 presenta delle cover di pezzi trap italiani rivisitati al pianoforte sul canale YouTube.