Non sempre fare l’amor con il partner è piacevole e alcune donne possono andare incontro a determinati disturbi e problemi. Uno tra tutti è sicuramente il disturbo orgasmo femminile, la difficoltà della donna, per una serie di cause che qui si analizzano, di raggiungere il massimo piacere sessuale. Vediamo come risolverlo e quale metodo usare.

Disturbo orgasmo femminile

Con questo termine si fa riferimento a una problematica che vive la donna sotto le lenzuola in compagnia del partner durante l’atto sessuale. Il disturbo orgasmo femminile non è altro che la difficoltà da parte della donna di raggiungere l’orgasmo, il massimo piacere sessuale. Può essere tardivo oppure persistente durante una fase di eccitazione sessuale.

Un disturbo che colpisce molte donne con ripercussioni, non solo nel rapporto sessuale con il partner, ma anche nella relazione di coppia tra i due. Si tratta dell’incapacità della donna di provare a raggiungere l’orgasmo che la porta a vivere tutto con angoscia, tristezza, disagio e anche senso di colpa soprattutto nei confronti del compagno.

Il disturbo orgasmo femminile, noto come anorgasmia, quindi difficoltà a raggiungere e provare piacere, si divide in varie tipologie: acquisito per cui la donna ha cominciato ad avvertire il disturbo dopo aver provato l’orgasmo; situazionale si presenta in determinate circostanze o permanente per cui non è mai riuscita a raggiungere il piacere insieme al partner o anche da sola, sebbene sia stimolata.

Nel momento in cui subentra questo disturbo, cominciano a nascere e insorgere dei problemi all’interno della coppia con l’uomo che ha difficoltà a vivere il rapporto e la donna che prova sentimenti di disagio verso il compagno e sé stessa, di conseguenza.

Disturbo orgasmo femminile: cause

Sono diversi i fattori e le cause che possono attraversare questo disturbo orgasmo femminile ed è bene capire quali siano in modo da trovare una soluzione il più in fretta possibile ai problemi che affliggono in camera da letto. Ci possono essere cause dovute al fattore farmacologico o medico, come l’uso di alcuni prodotti o anche l’alcol che porta ad alterare le percezioni.

Le cause possono essere psicologiche, quindi anche una informazione sessuale non sufficiente o inadeguata che ha portato la donna ad avere una concezione diversa del rapporto con il partner per cui non riesce a lasciarsi andare completamente. Una scarsa conoscenza del proprio corpo e della sessualità causa un disagio e quindi difficoltà a vivere l’orgasmo.

Avere ricevuto una educazione rigida e molto religiosa porta a creare convinzioni per cui è difficile riuscire a vivere la sessualità e anche conoscere il proprio corpo. Dei traumi sessuali pregressi, come storia di abuso fisico e violenza o un aborto possono essere alla base delle cause psicologiche del disturbo orgasmo femminile.

La paura di lasciarsi andare e non avere la situazione sotto controllo porta a soffrirne. La cosa importante in questi casi è parlarne, non solo con il partner, ma anche con un esperto in modo da capire quale sia il problema per riuscire a trovare una soluzione idonea. Provare a lasciarsi andare, a giocare con il partner sono rimedi che possono stimolare il rapporto e permettere di raggiungere così l’orgasmo.

