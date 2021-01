La pandemia ha purtroppo costretto alla chiusura momentanea dei cinema. Ma in attesa che questi, finalmente, possano riaprire, possiamo creare un nostro cinema casalingo. Come? Abbonandoci ad una piattaforma streaming come Disney Plus! Possiamo sfruttare il tempo “vuoto” causato dai vari lockdown per arricchire la nostra cultura pop per esempio, mettendoci in pari con quei titoli di cui tutti parlano ma che non abbiamo ancora avuto l’occasione di vedere.

Disney Plus infatti, arricchisce il proprio catalogo con nuove uscite per il mese di febbraio 2021. Non solo film, ma anche serie tv e prodotti d’animazione. Scopriamo quali sono i titoli proposti da guardare da soli o per condividere un momento con tutta la famiglia.

Disney plus: le uscite per febbraio 2021

Per il mese di febbraio la piattaforma di streaming di casa Disney arricchisce la propria offerta. Un’ottima occasione per ritagliare qualche spazio per sé stessi, per recuperare qualche buona abitudine, e sfruttare così al meglio il tempo che siamo costretti a passare in casa.

Oppure per passare tranquille domeniche con la propria famiglia, tra caldi plaid e tisane. Ecco quindi una piccola lista sulle prossime uscite di Disney Plus.

Disney Plus: i film in uscita

I film in uscita per il mese di febbraio accontentano tutte le fasce d’età. Dai film che hanno come tema lo sport, a quelli dalle tematiche importanti, fino ad arrivare ai film d’animazione. Se non avete avuto l’occasione di recuperare alcuni di questi titoli, ecco che con Disney Plus avrete l’occasione di farlo!

A partire dal 5 febbraio infatti, arriverà sulla piattaforma il film del 2006 “Il sogno di Jerome”, mentre dal 12 febbraio bisognerà preparare i fazzoletti, per l’arrivo del commovente “Colpa delle stelle”. Il 19 febbraio invece, arriveranno su Disney Plus “Il diritto di contare” e il film per tutta la famiglia “Flora &Ulisse”.

Disney Plus: le serie tv in uscita

Dopo il successo di WandaVision, che uscirà con la seconda stagione, il catalogo di Disney Plus per il mese di febbraio si arricchirà di tante altre serie tv. Alcune di queste possono considerarsi veri e propri cult del medium, non lasciatevele sfuggire!

Per le nuove serie tv, o le nuove stagioni sul catalogo si dovrà aspettare il 12 febbraio, con l’arrivo della trentunesima stagione de “I Simpson”. Il 23 febbraio invece, sarà il turno della celebre “Lost”. Il 24 febbraio invece, usciranno tantissime serie tv, alcune delle quali veri e propri cult. “X Files”, “Prison Break”, “Atlanta” e “Desperate Housewifes”. Ma anche “I Griffin”, “How I met your mother”, “Black-ish”, “Big Sky” e infine “Love, Victor”. Il 26 febbraio invece sarà il turno dei corti animati “Mickey go local”.

Il catalogo per San Valentino

In occasione della festa degli innamorati, Disney Plus raggruppa nel suo catalogo una serie di film a tema. A partire dai Classici Disney come “La Bella e la Bestia”, “Lilly e il vagabondo”, e “La principessa e il ranocchio” fino a film come “Mai stata baciata”, “Principe azzurro cercasi”, “Un amore tutto suo”.

In questo caso non vi resta che preparare una buona cenetta a tema con uno di questi titoli in sottofondo per passare la perfetta serata a due. In caso di festeggiamenti a distanza, invece, potrete sempre sintonizzarvi sullo stesso film alla stessa ora, per commentarlo insieme e sentirvi così, più vicini.