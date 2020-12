Guardandosi allo specchio, non sempre si ama l’immagine che si vede. Si trovano sempre tantissimi difetti e imperfezioni. I difetti del naso sono i più comuni in quanto intaccano la fiducia in se stessi e, di conseguenza, rovinano l’armonia del viso. Ecco quali sono e come correggerli senza la chirurgia.

Difetti del naso

Il naso è una parte importante e fondamentale del viso, volto di una persona in quanto dona la giusta simmetria e proporzione. Inoltre, nel bene o nel male caratterizza il volto. I difetti del naso sono molto più comuni di quanto si pensi. Non sempre, per correggerli, la soluzione è la chirurgia, ovvero la rinoplastica, ma ci sono altri rimedi e trattamenti che possono attenuare queste imperfezioni. Prima di capire quale soluzione adottare, è bene vedere cosa sono i difetti del naso e come fare.

Se il naso presenta dei problemi o imperfezioni, come la gobba o un naso storto, l’intero viso rischia di perdere la sua bellezza e armonia apparendo sgraziato. I difetti del naso, secondo gli esperti del settore, possono essere sia di tipo congenito che traumatico. Nel primo caso, si tratta d’imperfezioni presenti sin dalla nascita, mentre nel secondo derivanti da un trauma, magari in seguito a un incidente o in uno scontro di gioco.

Un colpo diretto può modificare la forma del naso oppure un naso molto grande rischia di rendere sproporzionato l’intera simmetria del volto o ancora c’è chi non ama il proprio naso a patata. La punta storta oppure il naso che tende verso il basso è un altro dei difetti e delle imperfezioni a cui si va incontro.

Per trattare i difetti del naso, la soluzione non è solo la rinoplastica che è adatta per casi molto gravi, ma sono diversi i trattamenti. Tra questi, i correttori nasali come Rhino Correct oppure il trucco o ancora la ginnastica facciale che sicuramente aiuta a migliorare questo aspetto.

Difetti del naso: quali sono

Sono imperfezioni e inestetismi di tipo leggero e lieve, ma anche tra i più comuni a cui i soggetti vanno incontro. Uno dei difetti del naso più comuni è la gobba nasale, detta anche gibbo, che consiste in un profilo irregolare dovuto alla crescita della cartilagine. Un difetto che può essere attenuato con la tecnica del contouring con trucchi e strumenti specifici.

La punta cadente è un’altra imperfezione a cui si va incontro in quanto rovina il profilo del naso. Correggere questa zona e difetto significa dare un aspetto maggiormente proporzionato e armonioso al viso. La punta del naso troppo grande è una imperfezione tra le più comuni che modifica il volto del paziente rendendolo meno simmetrico e aggraziato.

Il naso troppo grande è un inestetismo comune, ma per camuffarlo è consigliabile la tecnica del contouring oppure gli esercizi di ginnastica facciale che sicuramente attenuano questo difetto permettendo di averlo maggiormente proporzionato e grazioso, anche da vedere. Un altro difetto è il setto nasale deviato, in seguito di un incidente o trauma.

Sono tutti difetti più o meno lievi che è possibile migliorare grazie a soluzioni che prescindono dalla rinoplastica, ma affidandosi ad altri rimedi altrettanto validi ed efficaci.



Il miglior tutore nasale

Per i difetti del naso, sono diverse le soluzioni che esulano dalla rinoplastica e dal bisturi. Uno dei rimedi maggiormente efficaci, per i problemi lievi e non gravi del setto nasale, sono sicuramente i correttori nasali e il migliore che si trova sul mercato è Rhino Correct. Un tutore che permette di attenuare e migliorare alcuni difetti e problemi relativi al naso. Corregge i difetti estetici senza ricorrere alla chirurgia.

Un tutore realizzato in silicone anallergico, molto leggero. Consigliato anche la notte e non provoca nessun tipo di rossori o fastidi. Un dispositivo che funziona in quanto esercita una pressione sulla cartilagine del naso modellandola. Possono usarlo tutti coloro che hanno dei difetti o delle imperfezioni relative al naso. Non causa rossori o irritazioni di nessun tipo. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Rhino Correct è un correttore nasale che apporta i seguenti benefici:

Alza la punta del naso che può, con il passare degli anni, tendere a cadere verso il basso

Assottiglia la cartilagine in modo che il naso sia molto più sottile

Agisce sulla gobba nasale e la leviga

Corregge il naso a patata.

Ripristina la simmetria permettendo di avere un naso proporzionato e in armonia con il resto del viso.

Un tutore molto facile d’applicare e usare. Basta applicarlo sul naso per almeno 15 minuti per cominciare a vedere i primi miglioramenti e benefici. Si consiglia di usarlo per almeno 3-4 volte a settimana. Un prodotto anallergico che non ha controindicazioni. Valido ed efficace come dimostrano anche le recensioni degli utenti sul sito ufficiale del prodotto stesso.

Dal momento che si tratta di un prodotto esclusivo e originale, non è acquistabile nei negozi fisici o siti di e-commerce. Il solo modo per comprarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. Il prodotto è in offerta al costo di 49 € per una confezione con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna.