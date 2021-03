Per eliminare i chili in eccesso ed essere in forma, non basta soltanto seguire una alimentazione corretta, ma è fondamentale anche fare movimento. Cosa fare se si è pigri? Ecco alcuni suggerimenti e consigli per seguire una dieta senza particolari sforzi e riuscire a perdere peso.

Dieta per pigri

Chi decide di seguire la dieta prova a cambiare le sue abitudini alimentari, il proprio stile di vita in modo da darsi da fare per riuscire a ottenere degli ottimi risultati. La dedizione, l’impegno e la costanza sono alla base per un buon processo di dimagrimento. Ovviamente per riuscirci bisogna andare in palestra, consumare cibi meno calorici e diversificare il regime alimentare a cui si è abituati.

Per chi appartiene alla categoria dei pigri, per cui ha poca voglia d’impegnarsi e di fare esercizio, seguire una dieta non è molto semplice e se non ci s’impegna in modo corretto, i risultati tardano ad arrivare. Per le persone pigre, è possibile dimagrire e perdere i chili in eccesso, seguendo alcuni utili e importanti consigli per riuscire nell’intento.

Per non perdere l’entusiasmo, è importante inserire nella propria dieta, non solo cibi sani ed equilibrati, ma anche alcuni trucchetti che possono aiutare a dimagrire ed essere in forma per la stagione primaverile-estiva. La domenica, il giorno di riposo, si consiglia di programmare un menù settimanale con i vari alimenti e spuntini da consumare durante la settimana.

In questo modo si variano le pietanze optando per cibi più sani, freschi e soprattutto leggeri. Un altro metodo efficace per seguire la dieta e dimagrire è applicare nella vita quotidiana il metodo Kaizen, di origine giapponese. Una pratica che permette di eseguire l’azione che si tende a rimandare per un minuto ogni giorno in modo che diventi una sana abitudine e parte dello stile di vita.

Dieta per pigri: come fare

Per chi è d’indole pigro, non è affatto facile riuscire a seguire una dieta in quanto richiede impegno e costanza, due qualità che solitamente sfuggono ai pigri. Prima di tutto, è fondamentale lavorare sugli aspetti emotivi e psicologici, oltre che motivazionali prima di seguire una dieta vera e propria.

Provare a trovare degli obiettivi che siano raggiungibili in modo d’avere le giuste motivazioni per darsi da fare e concretizzarli è sicuramente il primo passo. Bisogna cambiare o modificare il proprio stile di vita. Non è necessario iscriversi in palestra e allenarsi per due ore tutti i giorni, ma si può partire da piccoli passi.

Una passeggiata con il cane o un amico, un giro in bicicletta, andare al lavoro a piedi se non è troppo distante, sono tutte piccole cose utili in una dieta che aiutano a dimagrire senza troppi sforzi e rinunce. Basta semplicemente imparare a organizzarsi e i risultati arriveranno pian piano.

Una dieta per pigri particolarmente adatta e indicata, anche e soprattutto per i benefici che arreca, è sicuramente la mediterranea che si basa su alimenti che donano un buon benessere psicofisico e che fanno bene. Una dieta che, tra i suoi alimenti cardine, ha la pasta, ma anche olio d’oliva, il pesce e i cereali che sono la base e considerata la migliore al mondo.

Nella fase della dieta è molto importante consumare alimenti che siano dimagranti. Prima di cominciare ogni pasto è utile bere almeno due bicchieri d’acqua al giorno che sono un ottimo spezza fame. Non appena si è sazi, fermarsi e non proseguire oltre con le abbuffate e il cibo. Per i più pigri, dormire bene la notte è un valido aiuto in quanto il sonno ristora l’organismo permettendo al metabolismo di funzionare nel modo corretto e, quindi, dimagrire.



Per capire come dovrebbe essere strutturata la dieta per pigri, ecco un esempio di programma alimentare da seguire:

Colazione: prima si consiglia un bicchiere d’acqua per poi passare a yogurt o a un frutto di stagione dei cereali con un cucchiaino di miele

prima si consiglia un bicchiere d’acqua per poi passare a yogurt o a un frutto di stagione dei cereali con un cucchiaino di miele Spuntino: un frutto

un frutto Pranzo: pasta al pomodoro + un piatto di verdure

pasta al pomodoro + un piatto di verdure Merenda: un frutto

un frutto Cena: insalata da condire con del succo di limone.

