Dieta ormonale: i benefici dimagranti

Avere la pancetta, le maniglie dell’amore oppure essere in sovrappeso può dipendere da una serie di fattori. Uno dei responsabili potrebbero essere proprio gli ormoni. Per questa ragione, la dieta ormonale è il regime ideale da seguire per tornare in forma e verificare che tutto proceda nel modo giusto. Ecco il funzionamento e cosa assumere.

Dieta ormonale

Un regime dietetico che permette di garantire e fornire un buon apporto al proprio squilibrio ormonale. In base ad alcuni esperti del settore, sembra che i chili di troppo oppure la pancetta possano essere una conseguenza degli ormoni e quindi di uno squilibrio che tende a influire sul peso. Inoltre, uno squilibrio del genere porta anche all’insorgenza di patologie serie come problemi alla tiroide oppure diabete.

Dal momento che sono gli ormoni che regolano il metabolismo, seguire la dieta ormonale permette di perdere peso e migliorare da questo punto di vista, oltre a correggere alcune problematiche riguardanti la salute. Un regime dietetico che porta a optare per il consumo di alimenti integrali, ma anche di pesce e uova dal momento che aumentano la sensibilità dei recettori per la leptina, uno degli ormoni coinvolti.

La dieta ormonale porta, non solo a scegliere i cibi da consumare, ma anche i momenti adatti in cui mangiarli nell’arco della giornata. Un regime in cui non è assolutamente consigliato mangiare dopo cena. Prevede il consumo di pochissimi carboidrati e tantissime proteine dal momento che si tratta di una dieta ipocalorica. I carboidrati si consumano soltanto nel primo arco della giornata e devono essere a basso indice glicemico.

Si consiglia di consumare le verdure cotte e crude a inizio pasto in quanto aiutano a favorire un miglior controllo glicemico e insulinico. Bisogna limitare il consumo di tè e caffè dal momento che stimolano l’appetito e favoriscono la secrezione gastrica. Un regime che bisogna personalizzare in base al proprio squilibrio ormonale. Chi è affetto da diabete deve fare particolare attenzione agli alimenti ad alto tasso glicemico.

Ecco un esempio di menù della dieta ormonale da consumare:

Colazione: latte con fiocchi d’avena e frutta secca

Spuntino: un frutto

Pranzo: verdure cotte o crude e del pesce alla griglia

Merenda: una macedonia di frutta

Cena: pasto proteico e verdure.

Dieta ormonale: benefici

Dal momento che lo squilibrio ormonale incide sull’organismo e la forma fisica, in generale, seguire la dieta ormonale si rivela importante per una serie di benefici e di vantaggi che apporta. Permette, infatti, di ritrovare e ristabilire l’equilibrio ormonale in modo da garantire sia la giusta forma fisica, ma anche la salute. Gli ormoni regolano i processi vitali dell’organismo.

Un regime come la dieta ormonale ha una finalità curativa in quanto permette di ripristinare l’equilibrio ormonale in maniera del tutto naturale e sana scegliendo cibi che siano giusti e adatti. Una dieta non per tutti, in quanto ognuno deve seguire un regime dietetico che soddisfi le carenze riequilibrando gli ormoni. Per esempio, chi soffre di diabete deve consumare moltissimi alimenti proteici, quali pesce, legumi e ridurre il pane, la pasta e la frutta.

Chi ha problemi alla tiroide deve consumare alimenti ricchi di iodio e di selenio che sono fondamentali per gli ormoni tiroidei. La dieta ormonale sta avendo grande successo, anche per via delle sue proprietà dimagranti. Un regime ricco di proteine e con pochissimi grassi o carboidrati. La dieta ormonale permette di bruciare i grassi e perdere peso in modo rapido.

Consumare o fare dei piccoli pasti durante la giornata permette di mettere in modo i meccanismi digestivi che richiedono molta energia. Inoltre, gli ormoni sono molto importanti per l’organismo, anche perché permettono d accelerare il metabolismo aiutando a dimagrire in modo rapido.

