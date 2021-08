Per chi vuole dimagrire e perdere peso al ritorno dalle vacanze e al rientro in città, è possibile seguire la dieta nutriluxo che aiuta a sconfiggere i chili di troppo. Vediamo in cosa consiste, quali sono i benefici e il miglior integratore da abbinare per ottenere ottimi risultati.

Dieta nutriluxo

Sarebbe riduttivo e sbagliato definirlo soltanto un regime alimentare con l’obiettivo di perdere peso e dimagrire, perché la dieta nutriluxo è molto di più. La dieta nutriluxo prende il nome dall’associazione di programma nutrizionale e luxoterapia. Quindi, molto più di una dieta, ma un sistema alimentare compreso di sedute in modo da perdere peso e dimagrire con un approccio migliore all’alimentazione.

Un sistema che è stato studiato ed elaborato da due esperte del settore che sono Isabelle Legrand e Nathalie Salama, che hanno ideato questo metodo allo scopo di eliminare i chili in eccesso. Un concetto che unisce l’approccio nutrizionale alla luxoterapia, quindi agopuntura a infrarossi in cui al posto degli aghi si usa un laser che permette di diffondere raggi infrarossi.

La luxoterapia, proprio come la digitopuntura, è una tecnica che si basa sulla stimolazione dei punti di agopuntura. Si distingue dall’agopuntura che usa gli aghi come trattamento, mentre in questa tecnica della luxoterapia si usano i raggi infrarossi. In questo modo si correggono i vari squilibri funzionali dei sistemi ormonali, digestivi, ecc. per perdere peso.

Ripristina l’equilibrio funzionale del sistema ormonale ed è l’ideale per coloro che soffrono di disturbi metabolici, patologie croniche. Molto utile anche per gli anziani, le donne in gravidanza, gli adolescenti e gli sportivi che vogliono tenersi in forma in modo sano.

Dieta nutriluxo: benefici

Una dieta del genere permette, come spiegano le esperte del settore, di trovare una ricerca dell’equilibrio e migliorare il microbiota, ovvero la flora intestinale senza la quale non si può regolare il peso corporeo e la forma fisica. Bisogna poi fare attenzione all’equilibrio acido-basico e ai micronutrienti. La luxoterapia, non solo permette di perdere peso, ma anche di ridurre lo stress.

Insieme alla luxoterapia è possibile seguire il processo nell’insieme grazie a una assistenza nutrizionale che sia globale e specifica in modo da ottenere una valutazione ottimale per verificare i reali squilibri e blocchi. Una dieta che si basa su una tecnica a infrarossi che ha lo scopo di correggere le cattive abitudini alimentari in modo da migliorare l’approccio al cibo e alla buona alimentazione.

In questo modo, è possibile eliminare l’appetito eccessivo, quindi saziarsi evitando di abbuffarsi eccessivamente. Si evitano o riducono le compulsioni alimentari, i consumi di spuntini, i cibi dolci o troppo grassi. Si migliorano anche i disturbi del sonno, il transito intestinale e la ritenzione idrica. La dieta nutriluxo permette di recuperare l’appetito e la sazietà, oltre ad avere miglioramenti nell’umore e nella qualità del sonno.

Modifica l’atteggiamento che si ha nei confronti del cibo permettendo di raggiungere la forma fisica e avere un indice di massa corporea che si sviluppa intorno a 23-24. In questo modo si possono perdere dai 3 ai 4 kg al mese. A seconda di quanti kg si voglia perdere, è un trattamento che ha una durata di alcuni mesi o anche settimane. Si consiglia di cominciare con una seduta di luxoterapia per 30 minuti, per poi continuare con tre sedute di mantenimento a distanza di una settimana.

Dieta nutriluxo: miglior integratore

Alla dieta nutriluxo e ai benefici che permette di ottenere, è possibile abbinare un buon supporto alimentare e il migliore, in questo momento, è Aloe Vera Slim, un integratore a base naturale made in Italy della linea Natural Fit. Un integratore raccomandato da esperti e consumatori dal momento che brucia gli accumuli di grasso, anche quando è a riposo.

Stimola il metabolismo permettendo migliorare anche l’assimilazione digestiva e intestinale. Sazia, aiutando a non abbuffarsi e perdere peso in modo sano. Ha proprietà depuranti e detox dal momento che depura il fegato, i reni e l’intestino mantenendo la forma per così tanto tempo. Non ha nessun tipo di controindicazione o effetto collaterale in quanto si compone di principi naturali.

All’interno di Aloe Vera Slim si trovano i seguenti elementi naturali: l’aloe vera, come dice il nome del prodotto stesso, considerato l’alleato migliore per la funzionalità epatica e digestiva, stimola il metabolismo favorendo anche la motilità intestinale. Insieme all’aloe vera, si trova anche il tè verde, un ottimo brucia grassi che permette di raggiungere il peso forma desiderato e permette di bruciare le calorie, anche a riposo.

