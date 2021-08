Dieta di settembre: come dimagrire al rientro

Gli aperitivi, qualche pasto più abbondante del solito hanno aumentato la circonferenza del girovita. Al rientro in città, è bene tornare in forma e la dieta di settembre è il regime migliore per riprendersi dai bagordi estivi. Ecco cosa consumare e gli alimenti adatti, insieme al miglior integratore.

Dieta di settembre

Dopo le vacanze estive, tornando in città, è possibile avere una linea appesantita e aver accumulato dei chili in più nella zona del girovita. Gli strappi alimentari, l’alcool e anche qualche dolce di troppo, compreso il gelato a pranzo, hanno contribuito ad aumentare i chili di troppo e non si riesce più a rientrare nei jeans preferiti.

Al ritorno in città, lo specchio mostra una immagine diversa e la forma fisica che si è ottenuto prima di andare in vacanza, sembra essere irrimediabilmente compromessa. Per questa ragione, bisogna correre ai ripari e seguire una dieta è il giusto passo per tornare in forma e riappropriarsi del proprio benessere psicofisico.

Una dieta equilibrata e una maggiore attività fisica possono aiutare a perdere fino a due kg. Innanzitutto, è bene cambiare regime alimentare e seguire una dieta che sia adatta a ognuno in modo da perdere i chili in eccesso. Settembre è il periodo ideale in quanto sono diversi i prodotti da consumare e sono anche molto nutrienti.

Sono alimenti ottimi che permettono di perdere peso e bruciare le calorie. Insieme a una alimentazione più equilibrata, è bene anche associare una buona e costante attività fisica. Se le belle giornate lo permettono, una corsa o passeggiata a ritmo sostenuto possono sicuramente aiutare a migliorare la propria forma. Il miglior regime da seguire è sicuramente detox per pulire l’organismo e disintossicarsi.

Dieta di settembre: consigli

Uno dei primi consigli per tornare in forma è una dieta personalizzata e ipocalorica. Molto importante ridurre le porzioni di ciò che si consuma. In questo modo è possibile saziarsi al tempo stesso e nutrirsi correttamente. Molto importante tenere sotto controllo l’appetito consumando fibre solubili e insolubili.

Consumare prodotti a base di fibre, come i cereali è molto efficace dal momento che favorisce il transito intestinale ed elimina anche le scorie e le tossine che sono in eccesso. Si può approfittare del mese di settembre per consumare alcuni alimenti tipici di stagione, quali fave, piselli, fagioli, lenticchie, asparagi, carciofi, ecc.

Dal momento che la dieta di settembre deve essere detox, quindi depurante e disintossicante per l’organismo, è bene cercare di limitare o evitare il consumo di alcool in questo periodo. Si possono fare dei pasti frequenti, almeno ogni 3-4 ore in modo da avvertire nuovamente il senso di pienezza. Mangiare poco e spesso aiuta a perdere peso e tornare in forma.

Tra gli alimenti non possono mancare frutta e verdura di colore giallo e rosso, molto utili anche per prolungare l’abbronzatura, insieme a delle insalate a foglia verde. I pomodori, le pesche, ma anche il pesce quale orata, sogliola è indicato perché ricco di Omega 3. Si consigliano anche latticini e yogurt che sono ricchi di triptofano.

Ecco un esempio di menù da consumare:

Colazione: caffè o tè e biscotti integrali

Spuntino di metà mattina: un frutto di stagione

Pranzo: bresaola con del limone e delle zucchine alla Julienne

Merenda: mele

Cena: insalata verde mista e del pane integrale

Dieta di settembre: miglior integratore

Per tornare in forma non appena rientrati dalle vacanze, alla dieta di settembre è consigliabile aggiungere un buon integratore e il migliore, tra i tanti in commercio, è Piperina & Curcuma Plus, un supporto alimentare della Natural Fit di origine italiana, raccomandato da esperti e consumatori per la sua efficacia.

Notificato dal Ministero della Salute, possono assumerlo tutti coloro che vogliono perdere peso in modo naturale e sano. Non è indicato alle donne in gravidanza e a coloro che soffrono di problemi a livello gastrointestinali. Basta assumerne una compressa prima dei pasti insieme a un bicchiere abbondante di acqua per ottenere ottimi risultati. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Piperina & Curcuma Plus è consigliato perché stimola il metabolismo, brucia le calorie. Ha una azione digestiva, quindi regolarizza il transito intestinale. Inoltre, ha una azione detox per il fegato, i reni e l’intestino dal momento che li depura e mantiene la forma fisica a lungo.

Un integratore raccomandato perché ha al suo interno componenti naturali che non hanno controindicazioni o effetti collaterali, come piperina che stimola il metabolismo e aiuta a dimagrire rapidamente. Vi è la curcuma, una spezia che è nota come lo zafferano delle Indie che ha proprietà detox e che elimina le scorie e le tossine in eccesso. Infine, il silicio colloidale che ha la funzione di protezione per la pelle, le ossa e anche i tendini, oltre a potenziare gli ingredienti principali.

Considerando l’esclusività e originalità di questo integratore, non è ordinabile nei siti online o negozi fisici. Basta collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, compilare il modulo nella sezione apposita e inviarlo in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Piperina & Curcuma Plus è in offerta al costo di 49€ per 4 confezioni anziché 196 con le spese gratis. Il pagamento è possibile con Paypal, carta di credito e contanti al corriere.