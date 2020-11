Con l’approssimarsi delle festività natalizie in cui sicuramente ci saranno tantissime leccornie, è bene fin da ora cominciare a prendersi cura di se stessi e del proprio aspetto riducendo le porzioni e le calorie. La dieta di novembre è perfetta da seguire approfittando anche dei diversi alimenti del periodo. Vediamo come seguirla.

Dieta di novembre

Durante questo periodo, è bene avere uno schema definito e ben stabilito in modo da adeguarsi anche al cambio di stagione, il passaggio dall’ora legale alla solare che è spesso causa di sonnolenza, fatica e stanchezza. Per questa ragione, la dieta di novembre può essere il regime ideale in quanto aiuta a tenersi in forma, consumando alcuni dei cibi tipici del periodo.

In questo periodo, complice anche il lockdown e il fatto che si debba stare a casa, molte persone possono approfittarne per consumare tantissimi dolci e prodotti zuccherosi facendo lievitare il proprio girovita. Se non si attiva un buon piano dietetico, la situazione rischia di precipitare e di crollare, oltre a causare una serie di problemi e disturbi alla salute, in generale.

La dieta di novembre può aiutare a far perdere peso in pochissimo tempo sfruttando una serie di alimenti che è possibile consumare in questo periodo dell’anno. Inoltre, si tratta di un regime dietetico ideale per recuperare la forma in prossimità delle festività natalizie. In questo modo, riuscite a depurare l’intestino e il corpo da tutta una serie di sostanze nocive e dannose.

Inoltre, in questo periodo della stagione è importante salvaguardare le proprie difese immunitarie in quanto il freddo sta iniziando ad arrivare ed è bene non farsi cogliere impreparati. Per questa ragione, le vitamine, gli antiossidanti, i sali minerali e gli aminoacidi presenti in alcuni cibi sono fondamentali per il benessere e la forma fisica.

Dieta di novembre: cosa mangiare

Seguire la dieta di novembre è facile e gustoso al tempo considerando i vari alimenti da consumare durante questo mese dell’anno. I cibi da consumare sono davvero tantissimi e permettono di consumare dei piatti ottimi per una dieta che sia variegata e che apporti al fisico tutto ciò di cui ha maggiormente bisogno.

Tra i frutti, non possono sicuramente mancare l’avocado e le arance che sono ricche di vitamina C, oltre a fare bene in quanto proteggono dai malanni di stagione. Sono vari i cibi detox che aiutano a depurare, rafforzare le difese immunitarie e che sono fondamentali da inserire nella dieta di novembre.

Il kiwi è un frutto essenziale per la dieta di novembre, in quanto aiuta a dimagrire anche durante i mesi invernali. Oltre ad aiutare a perdere peso, sono molto importanti perché facilitano il transito intestinale, oltre a depurare, in modo da ottenere un fisico asciutto e snello. Novembre è il mese dei mandarini che combattono la ritenzione idrica e aiutano a non sentire troppo i morsi della fame.

Le mele e le pere sono ottimi alimenti brucia grassi, in quanto aiutando a dimagrire favorendo il benessere e, quindi, sono perfetti nella dieta di novembre. Per quanto riguarda le verdure, sono diverse: dal cavolo rosso sino al cavolo cappuccio, passando per il cavolfiore, ricchi di acidi grassi e fibre. Per apparire ancora più snelle, non dimenticate la bieta che ha ottime proprietà.

Il miglior integratore naturale

Per un fisico ancora più asciutto e snello, alla dieta di novembre e ai cibi tipici di questo periodo, potete associare anche un buon integratore. Il migliore, al momento, in base al parere di esperti e consumatori, risulta essere Più Forma che permette di risolvere in poco tempo i problemi di sovrappeso e dei chili di troppo eliminandoli.

Un prodotto naturale al 100% che ha una varie proprietà e tutte efficaci ai fini del dimagrimento. Un integratore che brucia i grassi, anche a riposo e senza sacrifici o troppi sforzi, riduce il senso di fame dal momento che sazia. Purifica l’organismo eliminando l’adipe in eccesso. Drena i liquidi e stimola il metabolismo. I risultati sono stati tutti dimostrati come verificato nei test effettuati in laboratorio.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Sta riscuotendo un ottimo successo, come dimostrano anche le recensioni che si possono leggere sul sito ufficiale, proprio per la sua efficacia e i risultati che dona. Si consiglia di abbinarlo a una dieta sana e a dell’attività fisica. Un integratore che funziona, perché a base naturale e proprio per questo non ha controindicazioni o effetti collaterali. Si compone dei seguenti elementi naturali, quali:

Barbabietola: ricca di vari antiossidanti che hanno il compito di contrastare i vari radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare

ricca di vari antiossidanti che hanno il compito di contrastare i vari radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare Alga wakame: riequilibra il peso corporeo, oltre ad attivare il processo metabolico

riequilibra il peso corporeo, oltre ad attivare il processo metabolico Moringa: pianta tipica indiana dalle proprietà ipoglicemizzanti e ipocolesterolemiche, ottima e consigliata da molti proprio perché aiuta a perdere peso

pianta tipica indiana dalle proprietà ipoglicemizzanti e ipocolesterolemiche, ottima e consigliata da molti proprio perché aiuta a perdere peso Caffè verde: ha una azione brucia grassi accelerando il metabolismo e non ha gli stessi effetti del classico caffè tostato tradizionale.

Si consiglia di assumerne una compressa prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua proprio per attaccare le cellule adipose e impedire che si possano formare nuovamente.

Più Forma non è reperibile nei siti online o negozi fisici proprio perché si tratta di un prodotto originale ed esclusivo. Per comprarlo, dovete digitare il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati personali. Il prodotto è in promozione al costo di 49 € per 2 confezioni con la spedizione gratuita. Il pagamento avviene sia con Paypal, carta di credito, ma anche con contanti alla consegna.