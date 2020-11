In occasione di un evento o appuntamento importante, ci tenete a essere in splendida forma, ma avete messo su alcuni chili e ora vi chiedete come fare a smaltirli. La dieta lampo è il regime ideale in quanto permette di farvi perdere peso in poco tempo grazie ad alcuni consigli e un buon integratore.

Dieta lampo di stagione

Un regime alimentare che, come dice la parola stessa, è veloce, rapida, ma efficace al tempo stesso in quanto in pochissimo tempo, massimo una settimana, permette di sgonfiare la pancia, ridurre i liquidi in eccesso. Si tratta, infatti, della dieta lampo che promette di perdere fino a un massimo di 5 kg in solo una settimana. Prima di cominciare una qualsiasi dieta è fondamentale domandare il parere di un esperto per verificare se il regime è compatibile con il vostro stile di vita.

In poco tempo aiuta a ottenere ottimi risultati e avere un fisico asciutto e un addome tonico proprio come desiderate in modo da sentirvi bene con voi stesse. Perdere peso in poco tempo è difficile in quanto è necessario un percorso lungo di sacrifici e rinunce che non tutte sono disposte ad affrontare. Molti esperti affermano che è consigliabile perdere poco, ma essendo costanti.

In alcuni casi, una dieta lampo può essere utile, magari prima delle festività natalizie oppure per partecipare a un evento importante quale un matrimonio o qualche altra occasione particolare. Sono diete limitanti che solitamente durano una settimana e per le quali sarebbe meglio non proseguirla oltre il tempo consigliato.

Quando si parla di dieta lampo, la prima cosa che viene in mente è sicuramente un regime ipocalorico in cui bisogna assumere meno calorie rispetto al necessario. Lo scopo di una dieta di questo tipo da seguire in questa stagione è cercare di stimolare al massimo il metabolismo in modo da bruciare più calorie possibili.

Dieta lampo di stagione: consigli

Per seguire una dieta del genere e perdere peso in eccesso in poco tempo, è fondamentale prima di tutto seguire alcune regole. Innanzitutto, bisogna eliminare o limitare il numero delle calorie, ridurre i carboidrati e limitarli con il consumo di proteine e grassi. Fondamentale nella dieta lampo è idratarsi a sufficienza e riattivare il funzionamento dell’intestino.

Per perdere peso in poco tempo, ma in modo efficace, è consigliabile idratarsi, bevendo almeno due litri di acqua ogni giorno. Consumate anche tisane a base di erbe quali finocchio che depura e disintossica. Optate per il consumo di carne bianca, uova e legumi, quali fagioli e ceci che sono tipici del periodo e hanno tantissime fibre.

Consumate cereali integrali, ma anche frutta e verdura di stagione quali spinaci, cavolfiori, ma anche biete, oppure mele, tutti alimenti tipici del periodo e utili a dimagrire in modo efficiente e rapido. Non saltate mai i pasti, compreso anche lo spuntino e la merenda in quanto vi aiutano a non abbuffarvi tra un pasto e l’altro.

L’attività fisica è fondamentale. Dal momento che questo è periodo di quarantena per molti, approfittatene per creare una palestra in casa e tenervi in casa con attrezzi e altri strumenti ginnici.

Ecco un esempio di menù da consumare nella dieta lampo di stagione:

Colazione: tè o caffè senza zucchero, yogurt magro e dei cereali

tè o caffè senza zucchero, yogurt magro e dei cereali Spuntino: frutta secca

frutta secca Pranzo: zuppa di legumi e verdure grigliate

zuppa di legumi e verdure grigliate Merenda: yogurt magro o delle mandorle

yogurt magro o delle mandorle Cena: petto di pollo ai ferri o al vapore e delle verdure lessate.

Il miglior integratore naturale

Non è mai facile perdere i chili di troppo, ma per ottenere ancora più risultati, alla dieta lampo occorre un aiuto supplementare che arriva dal mondo dell’alimentazione. Si tratta di un integratore naturale, quale Keto Slim, consigliato da moltissimi esperti e consumatori proprio perché aiuta a perdere peso in poco tempo.

Un integratore che riduce l’adipe in eccesso e la massa grassa senza troppi sforzi o rinunce, ma in modo del tutto sano e naturale. Aiuta a sciogliere i grassi anche a riposo e permette di non recuperare i chili persi mantenendo il fisico in forma per diverso tempo. Si chiama in questo modo in quanto aiuta il corpo a raggiungere in tempi rapidi la chetosi, un meccanismo grazie al quale l’organismo brucia i grassi di scorta trasformandoli in energia fungendo, quindi, da carburante per l’organismo. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

In questo modo, il corpo riesce a metabolizzare i carboidrati e zuccheri nel sangue. Chi lo ha provato, ha notato risultati rapidi senza controindicazioni. Keto Slim, essendo naturale, non ha effetti collaterali e si compone dei seguenti elementi:

Alga spirulina: sazia e nutre, aiutando il fegato a metabolizzare i grassi

sazia e nutre, aiutando il fegato a metabolizzare i grassi Cannella: un ingrediente essenziale che abbassa i livelli del colesterolo e della glicemia, consumando i grassi in modo rapido, avendo proprietà di tipo termogenico

un ingrediente essenziale che abbassa i livelli del colesterolo e della glicemia, consumando i grassi in modo rapido, avendo proprietà di tipo termogenico Tè verde: un brucia grassi di tipo naturale che non ha le stesse controindicazioni del caffè e stimola il metabolismo

un brucia grassi di tipo naturale che non ha le stesse controindicazioni del caffè e stimola il metabolismo Estratto di faseolamina: ovvero del fagiolo bianco che riduce l’assimilazione dei carboidrati favorendo il processo di chetosi.

Basta due compresse prima dei pasti principali insieme a un po’ d’acqua per rimuovere in tempi rapidi i grassi in eccesso e innescare il meccanismo stesso della chetosi. Raccomandato dagli esperti perché aiuta a dimagrire e sviluppare la massa muscolare, oltre che per mantenere il peso forma che avete raggiunto.

Keto Slim è un prodotto originale ed esclusivo e, proprio per questa ragione, non è reperibile nei negozi fisici o siti di e-commerce. Il solo e unico modo per poterlo acquistare è recarsi sul sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i vostri dati eprsonali e inviare l’ordine. L’integratore è in vendita al costo di 59 € per una confezione invece di 99 con la spedizione gratuita e il pagamento tramite Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere.