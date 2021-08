Per stare in forma è importante seguire una alimentazione che sia sane e ben bilanciata. Per chi ha accumulato alcuni chili in eccesso e vuole perderli rapidamente, la dieta lampo è il regime ideale dal momento che permette di perdere peso rapidamente. Ecco in cosa consiste e l’integratore da abbinare.

Dieta lampo di agosto

Agosto è il mese delle vacanze e delle ferie dal lavoro, per cui molti ne approfittano per andare al mare. Se durante l’anno si è esagerato con le abbuffate e gli stravizi, è tempo di rimettersi in forma per il mare. Per chi non ha molto tempo perché la prova costume è dietro l’angolo e vuole essere snella, la dieta lampo è il regime adatto per perdere quei due o tre kg in eccesso.

Un regime adatto che permette di perdere quei due o tre kg in eccesso. Molto utile, anche se particolarmente restrittivo. Una dieta da seguire soltanto per un paio di giorni che non comporta nessun rischio per la salute. Sono molto efficaci proprio perché aiutano a depurare l’organismo. Aiutano a perdere fino a un massimo di 6 kg in modo da essere in forma per la prova costume.

Sono i classici rimedi last minute che permettono di eliminare le scorie e le tossine in eccesso. Ovviamente prima di seguire una dieta lampo, è sempre bene consultare un esperto del settore in modo da definire insieme il proprio programma alimentare per ottenere un dimagrimento che sia sano e ben bilanciato. Un regime che conta su pochissime calorie, ma da consumare soltanto per un determinato periodo di tempo.

Si chiama dieta lampo proprio perché si riferisce alla tempistica che è circoscritta in modo da perdere peso rapidamente e ottenere un fisico snello e tonico.

Dieta lampo di agosto: come fare

L’estate è tempo di spensieratezza, di sregolatezza e di abbandonarsi ai piaceri della vita che portano ad accumulare due o tre chili in più che è possibile eliminare con la dieta lampo in modo da perdere peso rapidamente e in tempi brevi. Seguire un regime alimentare del genere significa ridurre le calorie giornaliere, optando per dei cibi che siano sani e brucia grassi.

Una dieta lampo deve basarsi su alimenti che siano leggeri, quali carne bianca come il pollo e il tacchino, ma anche il pesce, le uova e il formaggio light. La frutta e le verdure, soprattutto in questo mese di agosto, non possono mancare, complice anche il caldo di questi giorni terribili. Per i condimenti sono consigliati olio extra vergine di oliva e le spezie, insieme al succo di limone.

Ovviamente nei giorni della dieta lampo è bene evitare di consumare il classico cibo da spazzatura, oltre a evitare alimenti grassi, quali fritture, dolci e anche insaccati. Bere due litri di acqua al giorno possibilmente lontano dai pasti è molto utile per idratarsi ed eliminare le tossine. Oltre all’acqua, si consigliano anche il tè verde, componente di un integratore quale Aloe Vera Slim e una serie di centrifughe e frullati.

Ecco un esempio di dieta lampo di agosto da seguire per tornare in forma:

Colazione: frullato o tisana senza zucchero

Spuntino: un kiwi

Pranzo: insalata di riso integrale e una fetta di anguria

Merenda: yogurt

Cena: pollo o tacchino grigliato insieme a una insalata.

Dieta lampo: miglior integratore

Per maggiori benefici e risultati, è bene abbinare alla dieta lampo del mese di agosto, anche un buon integratore. In commercio se ne trovano vari, ma il migliore è Aloe Vera Slim, un integratore in compresse a base naturale che è notificato dal Ministero della Salute e raccomandato da esperti e consumatori.

Un integratore che stimola il metabolismo aiutando a perdere le calorie in eccesso, favorisce l’assimilazione digestiva e la motilità intestinale. Sazia in modo da non abbuffarsi troppo ai pasti della giornata. Inoltre, ha proprietà detox dal momento che disintossica e depura le scorie e le tossine, oltre a garantire una forma fisica ottimale per diverso tempo.

Aloe Vera Slim è raccomandato anche perché molto efficace e a differenza di altri integratori che si trovano in commercio, non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si compone di elementi naturali che fanno bene al raggiungimento della migliore forma fisica. Tra gli ingredienti, si trovano l’aloe, appunto che favorisce il metabolismo, drena i liquidi, migliora i processi digestivi e regolarizza la funzione intestinale.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Insieme all’aloe anche il tè verde, uno dei migliori brucia grassi che aiuta a raggiungere il fisico desiderato in tempi brevi. Basta assumerne una o due compresse dopo i pasti insieme a un bicchiere d’acqua per attaccare i cumuli adiposi e impedire che possano formarsi in un secondo momento.

L’integratore Aloe Vera Slim non è reperibile online o nei negozi fisici proprio perché originale ed esclusivo. Per ordinarlo bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati e inviarlo. L’integratore ha un costo di 49,99€ per 4 confezioni con le spese di spedizione gratuite. Per il pagamento si accetta Paypal, la carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna.