Il sale dà sapore ai vari alimenti e alle pietanze che si consumano, ma è dannoso in quanto causa della cellulite e della ritenzione idrica. Si può dimagrire senza usare il sale seguendo la dieta iposodica. Vediamo come impostarla e quali alimenti consumare per il benessere del fisico.

Dieta iposodica

Si chiama in questo modo in quanto è un regime alimentare privo di sodio e, quindi, di sale. Seguire la dieta iposodica significa riuscire a perdere fino a 3 kg in una settimana. Un regime adatto soprattutto a chi soffre d’ipertensione, vuole combattere la cellulite, un inestetismo terribile per ogni donna e indicata a coloro che vogliono drenare i liquidi in eccesso. L’organismo ha bisogno di appena un grammo e mezzo di sodio ogni giorno.

In base ad alcune ricerche che sono state effettuate, un italiano medio tende a consumare dai 10 ai 12 grammi di sale al giorno che corrispondono a circa 4 grammi di sodio. L’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di consumarne soltanto 5 grammi ogni giorno che corrispondono a circa 2 grammi di sodio limitandone il consumo e la quantità a circa un cucchiaino da tè tutti i giorni.

Se si riesce a limitare la quantità di sale, la dieta iposodica permette di dimagrire e perdere peso, oltre a trarre una serie di benefici dal punto di vista della salute, dal momento che anche i valori della pressione tendono a scendere. Una dieta in cui non bisogna soltanto limitare l’uso del sale in cucina nella preparazione dei vari piatti, ma anche cercare di evitare tutti quegli alimenti che ne contengono in maniera eccessiva.

Per questa ragione, bisogna anche evitare i sughi confezionati, le varie salse come la mostarda e la senape, ma anche i dadi. Al posto del sale, nella dieta iposodica, è consigliato usare erbe aromatiche come menta e rosmarino oppure spezie quali curcuma e piperina che aiutano a perdere peso.

Dieta iposodica: come seguirla

Per seguire la dieta iposodica bisogna, prima di tutto, consultare un esperto in modo da capire se è uno stile alimentare adatto. Inoltre, è molto importante cercare di conoscere il contenuto di sodio nei vari alimenti per accertarsi quali siano quelli da consumare e gli altri da evitare. I salumi e i formaggi, così come tantissimi prodotti da forno e le carni conservate, contengono tantissime quantità di sodio.

Per seguire la dieta iposodica è fondamentale limitare o addirittura eliminare i salumi e gli insaccati. No a condimenti come dadi e salsa di soia, ma preferire olio extravergine d’oliva o succo di limone per condire l’insalata o altri piatti. Si consiglia il consumo di cibi freschi evitando quelli in scatola proprio per l’alta percentuale di sodio al loro interno.

No alle fritture, ma meglio optare per cotture alla griglia o al vapore. Bere tantissima acqua a patto che sia a basso contenuto di sodio consumare tantissima frutta e verdura, preferibilmente di stagione. Nella dieta iposodica ci sono alcuni alimenti che è possibile consumare, come le uova bollite o in camicia.

Per quanto riguarda la carne, va bene qualsiasi tipo: dal pollo al tacchino, passando per il vitello, cavallo, ecc. Ottimo lo yogurt magro, la ricotta e la mozzarella. Per il pesce, si consiglia merluzzo, nasello oppure orata, ma anche la trota. Si consiglia di consumare pane senza sale e prodotti iposodici.

Ecco un esempio di menù di dieta iposodica che comprende i tre pasti principali + gli spuntini della mattina e del pomeriggio:

Colazione: si può scegliere tra caffè d’orzo, fette biscottate o yogurt magro

si può scegliere tra caffè d’orzo, fette biscottate o yogurt magro Spuntino di metà mattina e pomeriggio: frutta sia cruda che cotta

frutta sia cruda che cotta Pranzo: minestrone o riso con legumi oppure della carne o il pesce insieme a una insalata

minestrone o riso con legumi oppure della carne o il pesce insieme a una insalata Cena: minestra di verdura, insalata mista e una porzione di frutta.

