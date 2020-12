Dopo le feste, in seguito a leccornie e abbuffate, non è facile ritrovare la forma fisica. Per questa ragione, risulta fondamentale seguire una dieta per dimagrire in modo da rimettersi in forma e perdere i chili di troppo accumulati. Ecco i consigli giusti e come fare, insieme al miglior integratore alimentare.

Dieta per dimagrire

Tornare in forma dopo le festività è una missione difficile e le donne lo sanno molto bene in quanto vogliono provare a tornare in forma in tempi brevi in seguito al consumo di una fetta di Panettone o i tortellini al sugo. In seguito ai bagordi, bisogna cominciare a prendersi cura di se stessi e depurare l’organismo dalle tossine e scorie che si sono accumulate nel corso degli anni.

Una delle prime cose da fare nella dieta per dimagrire è drenare l’organismo, quindi depurarlo e, per farlo, è necessario eliminare tutti i liquidi in eccesso. Consumare cibi detox e bere tantissima acqua sicuramente aiuta e fa bene all’organismo. Per quanto riguarda gli alimenti, sono tutti cibi, come l’avocado che aiutano a depurare, sgonfiarsi alleviando il senso di pesantezza delle feste.

Bisogna bere almeno due litri di acqua al giorno, soprattutto naturale, cominciando sin dal mattino con del succo di limone proprio per disintossicarsi. Per tornare in forma in modo naturale, limitate anche le bevande gassate e i dolci, anche nei giorni precedenti le feste, in modo da non doversi abbuffare in un secondo momento.

Per gli alimenti da consumare, optate per delle zuppe o vellutate che fanno bene e aiutano anche a tenervi al riparo dai primi malesseri e riscaldarvi durante le gelite giornate. In questo modo, riuscirete a perdere peso e la vostra dieta per dimagrire vi permetterà di migliorare lo stato di forma fisica.

Dieta per dimagrire: consigli

In seguito agli stravizi alimentari, salendo sulla bilancia, vi siete resi conto che il vostro peso è aumentato a causa dei vari peccati di gola. Per tornare in forma, ecco alcuni consigli utili da seguire nella dieta per dimagrire che vi possono aiutare. Prima di tutto, è importante seguire delle regole base che vi aiutino a smaltire i chili che avete accumulato durante le festività.

Consumate cibi freschi e di stagione, come legumi, frutta e verdura, ma anche cereali integrali in modo da fare il pieno di fibre. Nella dieta per dimagrire non devono mancare alimenti quali carote, kiwi, mele, spinaci, radicchio, ecc. La frutta, si consiglia, di consumarla lontano dai pasti in modo da non appesantirvi troppo.

Provate ad allontanare le vecchie abitudini, evitando aperitivi e dopo cena. No alle fette di Panettone o Pandoro a colazione, ma concentratevi su crackers, yogurt oppure frutta secca, insieme a un frullato evitando tutti i dolciumi di cui avete fatto una scorpacciata durante le festività. Almeno per una settimana, provate a eliminare tutti quei cibi che contengono additivi, quali insaccati, carne rossa, vino, dolciumi, snack salati, ecc.

Non state tutto il giorno in pigiama, ma approfittatene per dedicarvi a un po’ di attività fisica, come una passeggiata o corsa nel parco. Se il tempo non lo consente, alcuni esercizi da fare in casa oppure la cyclette sicuramente vi aiuteranno a tornare in forma. Nella dieta per dimagrire, cercate di evitare il digiuno, in primis, perché è pericoloso e, in secondo luogo, non aiuta e rischiate di abbuffarvi ai pasti.



Il miglior integratore da abbinare

Nella dieta per dimagrire, oltre ai consigli succitati e all’abolizione di alcuni alimenti, è consigliabile introdurre, accompagnato al regime dietetico, anche un integratore. In commercio sono diversi i prodotti, ma il migliore, in base al parere di esperti e consumatori, è Piperina & Curcuma Plus, un integratore che aiuta a dimagrire in quanto apporta una serie di benefici e vantaggi utili. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Piperina & Curcuma Plus è un prodotto made in Italy che aiuta a dimagrire, ma anche a stimolare il metabolismo, bruciare i grassi. Riduce il senso di fame saziandovi e depura l’organismo dalle tossine, mantenendo la forma a lungo. Un integratore che è notificato anche dallo stesso Ministero della Salute, proprio perché considerato particolarmente efficace e valido in una dieta per dimagrire.

Gli stessi esperti lo consigliano per le sue proprietà. Possono assumerlo tutti, tranne coloro che hanno problemi a livello gastrointestinale e le donne in gravidanza. Si assume in maniera facile dal momento che ne basta una compressa prima dei pasti principali della giornata insieme a un bicchiere d’acqua in modo da beneficiare di ogni aspetto e vantaggio.

Inoltre, è raccomandato perché non ha effetti collaterali o controindicazioni e si basa su componenti di tipo naturale, come:

Piperina: presente nel pepe nero a cui dona un gusto piccante, stimola il metabolismo aiutando a dimagrire e perdere peso in modo rapido

presente nel pepe nero a cui dona un gusto piccante, stimola il metabolismo aiutando a dimagrire e perdere peso in modo rapido Curcuma: una spezia di colore giallo molto usata nella cucina d’oriente, si usa perché depura e disintossica eliminando le scorie e le tossine che sono in eccesso

una spezia di colore giallo molto usata nella cucina d’oriente, si usa perché depura e disintossica eliminando le scorie e le tossine che sono in eccesso Silicio Colloidale: ingrediente poco conosciuto, ma protegge la pelle, i tendini e le ossa, aiutando ad aumentare l’efficacia e prestazione dei due elementi essenziali.

Siccome si tratta di un prodotto originale ed esclusivo, non potete comprarlo nei negozi fisico o siti di e-commerce, ma il solo metodo è tramite il sito ufficiale del prodotto in cui dovete compilare il modulo con i dati, inviare l’ordine e attendere la chiamata per la conferma. Il prodotto è in promozione al costo di 49 € per 4 confezioni anziché 196 con la spedizione gratis. Per il pagamento, si accetta Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere.