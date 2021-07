I personaggi dello spettacolo devono essere sempre al meglio della loro condizione fisica considerando tutti gli eventi e occasioni a cui devono presenziare. Per questa ragione, stanno molto attente all’alimentazione, seguendo una dieta, proprio come ha fatto Tina Cipollari che l’ha aiutata i a tornare in forma. Ecco quale è il suo segreto e i benefici del regime dietetico.

Dieta di Tina Cipollari

È uno dei personaggi maggiormente noti e apprezzati del panorama televisivo. Opinionista, ormai da anni, nella trasmissione “Uomini e Donne”, condotta da Maria De Filippi, Tina Cipollari è un personaggio che, con il tempo, ha saputo catturare l’attenzione arrivando al pubblico. Ultimamente è balzata agli onori del gossip, dal momento che ha perso moltissimi chili seguendo una dieta che le ha permesso di essere in forma smagliante.

Per chi vuole conoscere e carpire i segreti del successo e della forma fisica della Cipollari, ecco quale è il suo programma dietetico. Una dieta grazie alla quale è riuscita a perdere fino a 20 kg, passando dagli 84 ai 64 kg. Un regime ipocalorico particolarmente rigido che ha seguito grazie ai consigli e alle raccomandazioni di un esperto in questo settore.

L’opinionista è riuscita a perdere 20 kg grazie a una dieta sana che si basa sulla bioterapia nutrizionale. Oggi Tina Cipollari è in forma smagliante. Una dieta che ha cominciato a seguire nel mese di settembre 2019 e che le ha permesso di perdere fino a due kg al mese. Un regime alimentare molto equilibrato e facile da seguire.

Per capire come ha fatto a perdere così tanto peso, ecco un esempio del suo menù e del suo programma dietetico:

Colazione: pane bruscato con marmellata light oppure burro di arachidi

Spuntino del mattino: yogurt magro oppure un frutto

Pranzo: verdure e carne oppure pesce

Merenda: 6 olive verdi, frutta secca oppure di stagione

Cena: molto simile al pasto del pranzo, quindi verdura e subito dopo carne o pesce.

Un regime in cui sono ammessi i legumi e cereali, come il farro dove sono aboliti sia la pasta che il pane, ma anche i dolci, in generale, almeno nella prima fase della dieta.

Dieta di Tina Cipollari: benefici

Una dieta molto sana ed equilibrata che possono seguire tutte coloro che vogliono perdere peso senza troppe rinunce e che permette di ottenere ottimi risultati, proprio come ha fatto la nota opinionista. Man mano ha aggiunto all’alimentazione i carboidrati, riuscendo a mangiare un po’ di tutto, anche stando attenta alle quantità e porzioni.

Il regime seguito da Tina Cipollari non consiste in una vera e propria dieta, ma si tratta piuttosto di un metodo per una corretta alimentazione che le sta dando ottimi risultati. Una dieta del genere permette di sgonfiarsi, perdere peso e ridurre anche il girovita, proprio come accaduto al noto personaggio televisivo.

Un regime in cui, per funzionare davvero e ottenere una forma fisica smagliante, ha bisogno di nutrienti che sono fondamentali, quali i carboidrati, le proteine, le fibre che derivano dal consumo di cereali, oltre ai grassi buoni. Questi nutrienti, insieme anche a una buona e costante attività fisica, permettono di dimagrire e perdere peso in modo sano.

Nella sua dieta vi sono alimenti che hanno il potere di sgonfiare e altri che forniscono energia e tonicità al fisico. Un regime assolutamente equilibrato per cui bisogna stare attenti a rispettare le porzioni di ogni alimento e di ciò che si consuma.

Dieta di Tina Cipollari: integratore

Seguire una dieta non è affatto semplice, anzi e a volte può essere importante avvalersi di un piccolo aiuto che deriva dagli integratori alimentari. Il migliore, in questo settore, al momento, è Aloe Vera Slim che sfrutta le potenzialità di questa pianta benefica per ottenere ottimi risultati e benefici per la forma fisica. Un integratore di produzione italiana, raccomandato da professionisti e consumatori per le sue proprietà.

Infatti, brucia le calorie anche a riposo, accelera il metabolismo per perdere peso rapidamente, sazia quindi impedisce di abbuffarsi ai pasti principali e ha proprietà detox per il fegato, reni e intestino dal momento che mantiene la forma fisica per diverso tempo. Notificato dal Ministero della Salute per la sua efficacia. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Non ha particolari controindicazioni o effetti collaterali dal momento che ha al suo interno due ingredienti naturali che sono efficaci per la perdita dei chili di troppo. Uno di questi è l’aloe, una pianta che ha varie proprietà, tra cui migliorare la funzionalità epatica e digestiva, favorendo la motilità intestinale, oltre a drenare i liquidi che sono in eccesso. L’altro ingrediente molto importante è il tè verde, un brucia grassi naturale che rafforza le qualità dell’aloe e permette di raggiungere il peso forma che si desidera.

Basta prenderne una o due compresse dopo i pasti insieme a dell’acqua per attaccare i cumuli adiposi impedendo che si riformino in un secondo momento.

Aloe Vera Slim, proprio per la sua originalità ed esclusività, e per evitare di andare incontro a truffe, non è reperibile nei siti di e-commerce o nei negozi fisici. L’utente interessato all’acquisto deve collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, riempire il form con i dati personali e inviarlo. L’integratore ha un costo promozionale di 49,99€ per 4 confezioni con la spedizione gratis. Per il pagamento, è possibile scegliere tra le varie modalità: Paypal, la carta di credito o anche in contrassegno, quindi in contanti al corriere al momento della consegna.