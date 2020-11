Con le feste che stanno per giungere e le tante leccornie da consumare, il girovita aumenta. Per questa ragione, è bene prepararsi in tempo e la dieta di dicembre può essere sicuramente la soluzione migliore per mantenersi in forma. Vediamo come seguirla e quali cibi consumare.

Dieta di dicembre

Dicembre è il mese delle feste, dei festeggiamenti, della convivialità con amici e parenti. Proprio durante questo periodo è normale lasciarsi maggiormente andare e consumare alcuni cibi che possono gravare sul fisico. La dieta di dicembre è il giusto regime alimentare da seguire per tutta una serie di alimenti che è possibile consumare e che sono tipici della stagione.

Per limitare i danni e provare a destreggiarsi tra cenoni, una fetta di cotechino o un piatto di agnolotti e tortellini, bisogna stabilire un piano alimentare che sia ben distribuito ai fini del dimagrimento.

Cercate d’introdurre nella dieta verdure crude poco fibrose, preferite le proteine ai carboidrati, con preferenza al pesce. Approfittate anche di carne magra e uova. Al mattino appena svegli acqua e limone e tè verde durante la giornata.

Non saltate mai i pasti, ma consumateli tutti e cinque, compreso anche lo spuntino di metà mattino e della merenda poiché in questo modo non si abbassa il processo metabolico. Nella dieta di dicembre, non devono mancare, come già succitato, le verdure, prediligendo quelle tenere come il soncino, la valeriana, rucola, ecc.

Optate per zucchine, asparagi, carote, ma anche carciofi, finocchi e germogli di soia.

Optate per il consumo di carne magra, come manzo, vitello, agnello, ma anche il pollo è particolarmente consigliato. Ottime anche le uova fino a 4 la settimana che saziano e non gonfiano la pancia. Si consiglia il consumo di cereali integrali e legumi. Non dimenticate di consumare tantissime bevande durante questo periodo, soprattutto acqua e tisane a base di finocchio che sgonfiano.

Dieta di dicembre: benefici

Sicuramente seguire la dieta di dicembre è molto efficace considerando che si associa questo mese a grandi abbuffate con la tavola imbandita e le molte ghiottonerie da consumare. Un regime alimentare in questo periodo aiuta ad arrivare in forma alle festività e cercare di non abbuffarsi troppo provando a darsi una regolata al momento dei pasti.

La dieta di dicembre è ottima per arrivare alle feste in forma e permette di depurarsi e disintossicarsi grazie ad alcuni alimenti che si possono consumare in questo periodo.

In questo modo riuscite a perdere i chili di troppo e tornare in forma in pochissimo tempo. Si consiglia di consumare molta vitamina C, quindi mandarini, clementine e arance che aiutano anche a combattere i malanni di stagione e le influenze del periodo invernale.

I benefici di una dieta di questo tipo dipendono anche da quello che si ha intenzione di consumare durante questo periodo dell’anno. Le mele e le pere sono l’ideale in quanto sgonfiano proprio per via delle fibre che questi frutti contengono. Molto importante nella dieta di dicembre consumare il pompelmo, ricco di fibre che aiutano sia nell’attività intestinale, ma anche nel controllo del colesterolo.

Tutti questi cibi di stagione e alimenti sono ottimi da consumare per le tantissime proprietà e benefici che apportano all’organismo, al fisico e alla salute, in generale.

