Dieta detox sgonfiante: i consigli per dimagrire naturalmente

Vi siete abbuffati un po’ troppo e ora sentite il bisogno di rimediare, magari sgonfiandovi in modo da sentirvi più leggeri? La soluzione per tornare in forma, magari dopo le abbuffate dei pranzi e dei cenoni natalizi, è sicuramente la dieta detox che aiuta a sgonfiare.

Vediamo come seguirla grazie ad alcuni consigli e suggerimenti.

Dieta detox sgonfiante

Si tratta di un regime assolutamente naturale e utile per chiunque voglia dimagrire e perdere peso in quanto permette di disintossicarsi e depurarsi, magari in seguito ai bagordi e alle leccornie di questi giorni. La dieta detox si chiama in questo modo in quanto aiuta a disintossicare l’organismo dalle tossine e scorie che avete accumulato in questo periodo.

Una dieta che, in pochissimo tempo, aiuta a dimagrire e sgonfiare. Ovviamente come qualsiasi altro regime alimentare che si rispetti, si consiglia di farsi seguire da un esperto del settore in modo che sia adatta al proprio fisico e necessità di ognuno. Un regime alimentare che porta a eliminare alcuni alimenti, soprattutto quelli particolarmente dannosi optando per frutta e verdura, quindi cibi maggiormente proteici e sani dal punto di vista nutritivo.

La dieta detox sgonfiante porta a eliminare le tossine che si sono accumulate nell’organismo per via di una azione disintossicante. Consumare alimenti quali semi oleosi, frutta e verdura fresca e di stagione aiuta a disintossicarsi e, a sgonfiarsi al tempo stesso ottenendo quindi, un fisico sano e leggero, senza sentirsi appesantiti o troppo gonfi.

Grazie alla dieta detox è possibile perdere fino a 3-4 chili in pochissimo tempo, ma bisogna seguirla con attenzione e costanza per ottenere tutti i risultati utili possibili.

Dieta detox sgonfiante: consigli

Un programma dietetico che aiuta a depurare l’organismo dalle scorie e tossine in eccesso, ma allo stesso tempo, anche a smaltire i grassi in quanto sgonfia permettendo di sentirvi più leggere. La dieta detox non è particolarmente restrittiva, ma molto calibrata e varia. Si basa su alimenti e cibi detox che hanno lo scopo di purificare e depurare l’organismo.

Non bisogna superare il limite massimo di 1200 calorie ed è importante bere moltissima acqua proprio per depurarsi. Optate per alimenti ricchi di antiossidanti come frutti di bosco, carote, noci, ma anche mandorle e tè verde. Sì ai vegetali come l’ananas e il carciofo che sono drenanti. Optate per pane, pasta che siano ricchi di fibre in quanto aiutano a regolare la funzionalità dell’intestino.

Alcune volte al mese è consentito consumare cibi privi di glutine, come quinoa e mais, proprio per aiutarvi nel processo della dieta detox. Per fare in modo che sia maggiormente efficace, optate per una bevanda che potete anche preparare a casa a base di sciroppo d’acero, cannella e acqua da bere come pasto sostitutivo per un giorno.

Si consiglia di bere questa bevanda soprattutto al mattino prima della colazione e se possibile a digiuno. No ai cibi pesanti, troppo raffinati e grassi, ed eliminate anche quelli ricchi di moltissimi condimenti che non fanno bene.

Ecco un esempio di menù di dieta detox da seguire:

Colazione: si consiglia di bere la bevanda a digiuno per poi consumare dello yogurt magro e dei succhi d’avena

si consiglia di bere la bevanda a digiuno per poi consumare dello yogurt magro e dei succhi d’avena Spuntino: semi di zucca

semi di zucca Pranzo: insalata di verdure crude, tonno, mais, ecc

insalata di verdure crude, tonno, mais, ecc Merenda: delle noci

Cena: riso integrale con le verdure

