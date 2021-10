Dieta dei cachi: i benefici e le proprietà

In autunno sono diversi i cibi che si possono consumare, anche per recuperare la forma perduta e tornare in forma. Uno dei frutti da assaporare sono sicuramente i cachi ricchi di diverse proprietà. Proprio per i benefici di questo alimento, la dieta dei cachi è il regime adatto da seguire in modo sano e corretto. Cerchiamo di capire in che modo e come fare.

Dieta dei cachi

Sono sicuramente una prelibatezza della stagione autunnale e la dieta dei cachi è un regime ottimale per stare in forma proprio grazie alle proprietà di questo frutto originario della Cina e che si coltiva da diverso tempo proprio per la raffinatezza del legno del suo albero. Sono molto dolci e saporiti e sulle tavole cominciano a giungere verso il mese di ottobre.

Il frutto ha un colore arancio acceso e nel pieno della sua maturità è molto morbido al tatto, oltre che particolarmente succoso da consumare. Si consiglia, come ogni regime alimentare, di contattare un esperto del settore per capire se possono andare bene mangiare i cachi e seguire questa dieta per la propria salute.

Nella dieta dei cachi, è sempre bene consumare questo frutto con moderazione, senza esagerare. Consumare un caco al giorno è assolutamente permesso anche perché donano tantissima energia e sono assimilati dall’organismo rapidamente. Si possono consumare sia a colazione, ma anche come spuntino di metà mattina oppure a merenda. Si consiglia di evitarli dopo il pranzo o la cena.

Si consiglia di consumarlo anche di prima mattina a colazione per combattere la ritenzione idrica. Presente in diverse ricette e pietanze per arricchire il proprio menù e dieta salutare per un fisico in perfetta forma. Ecco un esempio di menù della dieta dei cachi da consumare:

Colazione: un cachi e del latte di soia

Spuntino: yogurt magro con cereali integrali

Pranzo: zuppa di legumi e una insalata

Merenda: yogurt magro

Cena: pesce ai ferri.

Dieta dei cachi: proprietà

Seguire la dieta dei cachi è molto facile perché aiuta a depurarsi e idratare l’organismo. Un regime come questo è particolarmente apprezzato considerando anche le diverse proprietà benefiche di questo frutto. Infatti, i cachi sono ricchi di vitamina B1, di acido folico e anche di tantissimi altri nutrienti che sono utili per la forma fisica.

Sono ricchi di fosforo e magnesio, oltre a essere molto benefici per le donne in gravidanza in quanto contengono molto acido folico. Hanno diverse fibre, quindi ottimi per depurare l’organismo e favorire in questo modo la motilità intestinale. Consumare anche solo un caco al giorno permette di apportare all’organismo tantissima vitamina A.

Seguire la dieta dei cachi permette di assaporare un frutto che è ricco di flavonoidi e che ha tantissimi benefici anche per quanto riguarda i problemi cardiaci dal momento che abbassa i valori della pressione arteriosa aiutando a ridurre il livello del colesterolo cattivo, oltre a fornire un apporto importante nella forma fisica.

Sono molto versatili in ambito culinario al punto che si possono consumare in tantissime ricette, compreso anche l’insalata mista. Per la dieta dei cachi sono consigliati anche da consumare nei primi piatti come risotti o negli sformati. Stimolano la diuresi e contribuiscono a idratare in modo sano l’organismo.

Dieta dei cachi: miglior integratore

Alla dieta dei cachi, per ottenere ancora più benefici, si consiglia di assumere un buon integratore e il migliore, attualmente, è Piperina & Curcuma Plus. Un prodotto a base naturale che aiuta a combattere il senso di fame, bruciare le calorie in eccesso stimolando il metabolismo, oltre a favorire la motilità intestinale. Depura fegato, reni e intestino e conserva la forma per diverso tempo.

Raccomandato anche dal Ministero della Salute proprio per via dei benefici e delle proprietà, oltre che da esperti del settore e diversi consumatori per i vantaggi che apporta al fisico. Non è indicato alle donne in gravidanza, ma neanche a chi soffre di problemi gastrointestinali. Si consiglia di assumerne una compressa prima dei pasti principali insieme a dell’acqua.

Piperina & Curcuma Plus funziona anche perché al suo interno si trovano componenti naturali che non hanno controindicazioni o effetti collaterali, come la piperina appunto che favorisce il metabolismo aiutando a perdere peso rapidamente; la curcuma, una spezia dal colore giallo molto usata nella cucina orientale e nota come lo zafferano delle Indie, che elimina sia le scorie che le tossine in eccesso depurando l’organismo e il silicio colloidale, non molto noto, che protegge la pelle, i tendini e anche le ossa, aumentando le prestazioni degli altri componenti.

Proprio perché è originale ed esclusivo, non si ordina online o nei negozi fisici, ma solo sul sito ufficiale del prodotto per cui basta inserire i propri dati nel modulo e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Ha un costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196 con la possibilità di pagare con Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere.

