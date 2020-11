Di diete ne esistono veramente tante, dalle più efficaci alle più fallimentari. Per avere ottimi risultati, però, bisogna affidarsi a persone esperte del settore e seguire diete veramente serie. Non di certo quelle che promettono in due giorni di far perdere molto peso! Ma è anche vero che ci sono alcuni alimenti che aiutano a sgonfiare, drenare e perdere liquidi più di altri o che contengono nutrienti più indicati per le diete.

Vediamo qui di seguito la dieta con il succo di barbabietola, molto utile per dimagrire e per proteggere le funzioni cognitive.

Barbabietola: che cos’è?

Prima di tutto, conosciamo, per chi ancora non la conoscesse, la barbabietola. Si tratta di una radice dal colore rosso molto intenso, utilizzata per diversi scopi e destinato a diversi tipi di coltivazioni. In cucina, il suo utilizzo è molto versatile: si può mangiare così come verdura cotta o cruda, accompagnarla a primi e secondi oppure è indicata per antipasti e torte salate.

Questo grazie al suo sapore delizioso e delicato, molto dolce, che fa innamorare tutti. Si presta infatti ad essere abbinata a diversi tipi di alimenti e sapori.

Ma la cosa più interessante di questa verdura sono le sue proprietà nutritive e benefiche per il nostro corpo. Contiene pochissime calorie ed è povera di grassi ma soprattutto il succo di barbabietola è l’ideale per la nostra salute.

I benefici del succo di barbabietola

Sono numerosi i benefici che apporta il succo di barbabietola al nostro organismo. A partire dal fatto che, essendo un’ottima fonte di fibre, aiuta ad aumentare il senso di sazietà e favorisce il transito intestinale. Svolge poi una buona azione diuretica e depurativa, facendo sgonfiare la pancia. Ma la sua importanza per l’organismo è riconosciuta soprattutto per la presenza dei nitrati. Essi infatti sarebbero in grado di aumentare e regolare il flusso sanguigno al cervello, tenendo così attive le funzioni cognitive nelle persone anziane.

E non solo: sono utili anche per migliorare la resistenza fisica e muscolare.

Il succo di barbabietola è poi un vero e proprio medicinale naturale per il cuore, in quanto i nitrati tendono a ridurre la rigidità delle arterie e a favorire la vasodilatazione. Questo grazie al fatto che si trasformano in ossido nitrico. A ciò si aggiunge che è una bevanda ricca di potassio, positivo sempre per un discorso di circolazione e apparato cardiovascolare.

Ma oltre ai nitrati, è dimostrato che anche le betalaine sarebbero benefiche per il nostro corpo. Si tratta di sostanze antiossidanti che rispondono del colore rosso della barbabietola e avrebbero appunto proprietà chemiopreventive in grado di distruggere le cellule tumorali. In realtà, non sono gli unici antiossidanti presenti nel succo di barbabietola che svolgono un’azione benefica sul nostro organismo. Troviamo infatti i flavonoidi che mantengono sotto controllo il colesterolo, aumentando quello buono e diminuendo i trigliceridi. Infine, i folati, fondamentali per il corretto sviluppo del sistema nervoso.

Chi non lo può bere?

Nonostante il succo di barbabietola sia molto efficace per dimagrire e un antidoto naturale per l’organismo, non tutti lo possono bere. Se ne sconsiglia l’utilizzo, o di non esagerare, infatti a chi soffre di reflusso gastroesofageo e a chi soffre di calcoli renali.