Sono diversi i regimi alimentari che si possono seguire per ottenere un fisico snello, ma anche avere benefici sulla salute, in generale. Tra questi, la dieta chetogenica è un regime valido ad affrontare i disturbi alimentari di cui molte persone soffrono. Qui proviamo a spiegare quali sono gli ultimi studi in merito e come fare per seguirla nel modo migliore.

Dieta chetogenica

Come tutti i regimi alimentari, anche la dieta chetogenica considerata molto più di un semplice schema alimentare, ma una vera e propria terapia, va seguita su consiglio di un esperto del settore. Un regime che si basa sul consumo di pochissimi carboidrati, tantissimi grassi e proteine che sono la base di questa dieta per ottenere importanti risultati.

Una dieta molto diffusa per dimagrire. Ridurre i carboidrati optando per il consumo di altri nutrienti, tra cui le proteine e i grassi, permette all’organismo di usare i grassi come una fonte di energia in modo da perdere peso rapidamente. Il termine chetogenica riferito alla dieta punta proprio a questo: ridurre i carboidrati in modo da formare i corpi chetonici.

A differenza della dieta mediterranea dove il consumo dei grassi equivale al 45-50%, quindi è nettamente superiore dal momento che arriva a toccare il 75% circa, mentre i carboidrati sono il 10% e le proteine arrivano al 15%. Ovviamente lo scopo principale della dieta chetogenica è raggiungere lo stato di chetosi. Sono ammessi anche verdure a foglia verde, come bietola, rucola, pomodori, asparagi e frutta come avocado e condimenti quali spezie ed erbe aromatiche.

Per poter riuscire a raggiungere questa fase e di conseguenza dimagrire, è molto importante consumare alimenti senza carboidrati, evitare tutti quei cibi che ne contengono in quantità eccessiva e cercare di limitare le quantità. Sono consigliati alimenti ricchi di acidi grassi Omega 3, come olio d’oliva, di palma, ma anche carni rosse e bianche, il pesce e le uova.

Dieta chetogenica: benefici

In base agli ultimi studi e scoperte che sono state effettuate, seguire un regime alimentare come la dieta chetogenica, considerato più una terapia che un vero schema per il dimagrimento, apporta molti benefici. Infatti, oltre ad agevolare il dimagrimento, sembra essere una terapia efficace contro i disturbi alimentari.

Gli ultimi studi hanno verificato che gli effetti di una dieta del genere permette una riduzione significativa e importante, oltre che una remissione dei disturbi alimentari. Considerando che la dieta chetogenica si basa su un consumo moderato di proteine e di carboidrati può aiutare coloro che soffrono di disturbi alimentari come la bulimia.

Il raggiungimento dello stato di chetosi porta a dei cambiamenti che si traducono in una diminuzione dell’appetito, una maggiore sazietà, riduzione della lipogenesi e anche aumento del processo metabolico. Seguire una dieta di questo tipo porta a ridurre le abbuffate e anche la dipendenza dal cibo.

Oltre a essere una dieta che funge da terapia per coloro che soffrono di disturbi alimentari, come bulimia, ma anche soggetti affetti da obesità, apporta anche altri notevoli vantaggi. Permette di mantenere a un livello costante i livelli e valori di glicemia e insulina e contrasta i sintomi dell’epilessia, soprattutto nei bambini. Un approccio efficace e assolutamente funzionale.

