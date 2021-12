A 48 ore dalla squalifica di Alex Belli dal GF Vip 6, Delia Duran ha rotto il silenzio sui suoi sentimenti e sul suo avvistamento in compagnia di Carlo Cuozzo.

Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli è stato squalificato dal GF Vip quando ha gettato le braccia al collo di sua moglie Delia Duran infrangendo così le regole anti-Covid.

I due nelle ultime ore sono stati avvistati insieme alla stazione di Roma Termini, ma Delia ha rotto il silenzio affermando che si sentirebbe ancora umiliata dal comportamento del marito che, nella casa del reality show, ha stretto un legame particolare con l’influencer Soleil Sorge.

“Sono stata trattata senza pietà, compresa da quella Soleil. Quella è una provocatrice. L’ha provocato, è caduto nel gioco. Mi vergogno di quello che succede, sono con mia madre, è venuta dal Venezuela, piange e la sua sofferenza mi rende tutto ancora più terribile”, ha affermato Delia Duran che, nei giorni scorsi, aveva lasciato la casa di Milano da lei condivisa con Alex Belli alla ricerca di maggiore privacy difronte alla bufera.

Delia Duran e Carlo Cuozzo

Delia Duran ha anche rotto il silenzio in merito al suo avvistamento in compagnia di Carlo Cuozzo, il giovane imprenditore con cui è stata paparazzata in atteggiamento intimo durante una cena a Milano.

“È un amico, non lo conosce Alex. È un ragazzo giovane, ed è la prima volta che esco con un ragazzo giovane, ma è molto maturo, una bella persona, che mi piace, con cui sono andata oltre al bacio a stampo”, ha dichiarato, mentre in merito alla gelosia di suo marito ha affermato:

“Ma secondo lui invece io non dovrei essere gelosa? Un uomo può tradire e una donna no? Lui vuole essere libero? Bene, adesso lo sono anch’io.

L’ho ripagato con la stessa moneta.”

Delia Duran: lo sfogo di Soleil Sorge

Quando Delia e suo marito hanno definitivamente lasciato il GF Vip 6 (durante la 27esima diretta dello show) Soleil Sorge, visibilmente provata da quanto accaduto, ha tuonato: “Vanno via cornuti e felici!”, e ancora:“Tra l’uno e l’altra sono disposti a tutto. Ora andranno a fare qualche ospitata televisiva, qualche intervista cercando di riparare alla brutta figura che ha fatto!”