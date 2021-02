Dalla passione per i Red Hot Chili Peppers all’amore per la cantante Gaia Gozzi: chi è Daniele Dezi, il producer conosciuto come Orang3.

Chi è Daniele Dezi

Nato negli anni Ottanta a Roma, Daniele Dezi è conosciuto soprattutto con il nome d’arte di Orang3.

Insieme al collega e amico Daniele Mungai detto Frenetik, ha fondato nel 2007 uno studio di produzione che ha attirato artisti importanti soprattutto nel mondo del rap. Gemitaiz, Coez, MadMan, Ensi ma anche Salmo, Clementino e Achille Lauro sono solo alcuni dei nomi che ha prodotto Daniele Dezi. I famosissimi brani di Lauro, Me ne frego e Rolls Royce portati a Sanremo sono infatti prodotti da lui. Orang3 insieme a Frenetik sono stati anche alle spalle del gruppo degli Under Uomini di Emma Marrone durante l’edizione di X Factor 2020.

I due producer si sono anche esibiti sul palco durante un Live insieme ai concorrenti della categoria che seguivano.

La passione per la musica nasce in Daniele sin da piccolo. È sempre stato un grande fan dei Red Hot Chili Peppers, in particolare del leggendario bassista del gruppo Flea: proprio mosso da questa idolatria, Daniele ha imparato a suonare il basso e deciso di fare il produttore.

Vita privata

Il producer Daniele Dezi in arte Orang3 ha nel suo cuore una donna speciale: si tratta di Ella, sua figlia.

La bambina che ha sette anni è nata da una precedente relazione del produttore e lui la ama molto ovviamente. Sul suo profilo Instagram ha scritto a proposito della figlia:

Ricordo quando ero pischello e vivevo la musica con sano egoismo, valigia sempre pronta per andare a suonare e sti***** di tutti, il tempo libero tra un concerto e un altro era tipo una condanna. Poi è arrivata Lei.

Daniele Dezi ha trovato l’amore e la felicità tra le braccia di un’altra donna. Si tratta della cantante Gaia Gozzi, vincitrice della diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi nonché seconda a X Factor 2016. I due hanno definitivamente ufficializzato la loro relazione pubblicando degli scatti su Instagram.