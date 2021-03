Per chi vuole mantenersi in forma, ma non può andare in palestra in quanto costa eccessivamente o considerando il fatto che, in questo periodo i centri sportivi sono chiusi, la cosa migliore è allenarsi da casa. La cyclette da camera permette di potersi allenare sfruttando tutti i vantaggi. Ecco alcuni dei modelli migliori.

Cyclette da camera

Una invenzione molto importante per chiunque voglia allenarsi stando a casa, soprattutto se non si ha il tempo e la voglia di andare in palestra. Quando le condizioni meteo non lo permettono, la cyclette da camera è la soluzione ideale in quanto permette di farsi una pedalata tra le mura domestiche.

La cyclette da camera diventa uno strumento ottimo per ritagliarsi del tempo per allenarsi, perdere peso e rassodare glutei e addome. Un attrezzo perfetto per l’home fitness progettato nel 1968 che permette di allenarsi nella comodità di casa e che aiuta a tenersi in forma tra le mura domestiche. Uno strumento che è diventato imprescindibile per tutti gli appassionati del fitness e chi ci tiene alla forma fisica.

Con il passare degli anni e l’evolversi della tecnologia, questo strumento per l’home fitness è diventato meno ingombrante e rudimentale, anche grazie ai tantissimi modelli all’avanguardia che si trovano in commercio. Si chiama in questo modo in quanto è possibile posizionarla in qualsiasi ambiente compresa la camera da letto per allenarsi e adattarla a ogni esigenza.

Sono strumenti dotati di ogni accessorio in modo da ottimizzare l’allenamento e approfittare di ogni comfort e beneficio. Non hanno controindicazioni e possono usarla tutti. Inoltre, ci si può allenare anche mentre si guarda la televisione o si legge. La cosa importante è mantenere una postura che sia corretta in modo da svolgere l’esercizio perfettamente e senza lesioni o infortuni di nessun tipo.

Cyclette da camera: modelli

Oltre alla cyclette da camera, nota anche come bici verticale, sono tantissimi i modelli in circolazione per chi vuole allenarsi stando semplicemente a casa. Si trovano anche modelli di cyclette orizzontale dotate di schienale che permettono una seduta molto più comoda e una postura maggiormente corretta durante i vari allenamenti ed esercizi.

Sono cyclette che hanno un sellino regolabile e ampio in modo d’adattarlo a qualsiasi evenienza e soggetto. Sono consigliate a chi soffre di dolori lombari in quanto portano ad avere una postura corretta che non tiene in tensione la zona dolorante. Un altro modello di cyclette da camera da prendere in considerazione sono le spin bike.

Si contraddistinguono per un telaio molto robusto e pedali a gabbietta e il pedale automatico. Si può regolare l’ampiezza del sellino in base ai propri bisogni e, per il loro aspetto, assomigliano tantissimo a delle bici da corsa. Simula la bici da strada con le sue pedalate ed è adatta per atleti e sportivi, per compiere sessioni di allenamento particolarmente intense.

Ci sono poi modelli di cyclette da camera ellittica in cui il sistema frenante è dato dal computer a bordo della bici, permettono una pedalata silenziosa e una ottima resistenza. Si trovano poi cyclette magnetica che si contraddistingue per una frenata molto silenziosa. Ci sono anche modelli di cyclette utili sia per lo sport, ma anche per la riabilitazione in seguito a un infortunio o trauma alle articolazioni.

Cyclette da camera Amazon

Per chi fosse intenzionato a cominciare ad allenarsi da casa con questo attrezzo, il sito di Amazon presenta diversi modelli di cyclette da camera approfittando di sconti e prezzi molto bassi da prendere in considerazione. Se si clicca sull’immagine è possibile visualizzare una serie d’informazioni in merito. Qui è possibile trovare una classifica con tre di queste tipologie tra quelle maggiormente apprezzate e volute dagli utenti dell’e-commerce.

1)Cadence Smartfit 200

Un modello di cyclette pieghevole adatto sia per uomini che donne nei colori nero e argento. Dotata di pannello molto grande con schermo LCD che permette di rilevare la distanza, i chilometri, le calorie bruciate, ecc. Ha una seduta molto larga e imbottita, oltre che la possibilità di regolarla in altezza. Ha uno schienale ergonomico perfetto per la zona lombare. Il design è compatto e con ruote in modo da spostarla facilmente. Un modello salvaspazio e adatto soprattutto per piccoli appartamenti. In vendita con lo sconto del 7%.

2)Tecnovita by BH Open&Go Bike YF90

Una cyclette da camera pieghevole dotata di freno magnetico e volante d’inerzia. Dotata di sistema BH e si può riporre in qualsiasi angolo o stanza della casa senza causare il minimo ingombro. Il sedile è regolabile in modo d’adattarlo a ogni esigenza e bisogno. Una cyclette orizzontale con sistema di trasmissione doppio. Ha un peso molto ridotto e dotata di rotelle per agevolare lo spostamento in varie parti della casa per allenarsi dove si vuole. Di colore bianco e in vendita con il 30% di sconto.

3)Nero Sports Bluetooth cyclette aerobica

Una cyclette adatta per lo spinning e l’allenamento indoor. Ha un funzionamento silenzioso, quindi non arreca disturbo a chi studia o lavora. Dotata di supporto per iPad e smartphone, oltre che per la borraccia per idratarsi. Il sellino è molto morbido e dotata di vari sensori d’impulsi. Il sedile e le maniglie si possono regolare. Disponibile nel colore nero e giallo.

Oltre alla cyclette da camera, ci sono tantissimi esercizi da fare per allenarsi a casa.