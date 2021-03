I capelli sono sinonimo di fascino e bellezza femminile. Per evitare che possano cadere o diventare fragili, è importante trattarli con i giusti prodotti e metodi. Per la cura dei capelli si può optare per delle soluzioni naturali. Vediamo quali sono e i consigli per il miglior prodotto anticaduta.

Cura dei capelli naturale

Avere capelli che siano lucidi, scintillanti e in salute è il desiderio sia di uomini che donne e, per questo motivo, bisogna dedicare tempo e costanza alla loro cura. Per la cura dei capelli, invece dei soliti prodotti ricchi di additivi e sostanze dannose per la chioma, è consigliabile usare dei rimedi naturali che aiutino a dare alla chioma la giusta lucentezza che meritano.

Molti capelli possono essere secchi, sfibrati e, quindi, cadere, perdendo la loro intensità. Per prima cosa, è utile evitare i prodotti dei supermercati che possono contenere sostanze non adatte e optare per delle soluzioni a base naturale che fanno bene al capello. In base al parere degli esperti del settore, ogni giorno si rischiano di perdere dai 50 ai 100 capelli al giorno.

Per questa ragione, bisogna intervenire immediatamente onde evitare di affrontare un problema quali la calvizie. Per farlo, i prodotti naturali che si trovano in commercio o anche le classiche soluzioni fai te a base d’ingredienti casalinghi sono spesso la soluzione migliore. Tra i rimedi anticaduta, vi è Foltina Plus, un prodotto naturale che aiuta a rinforzarli.

Oltre a questo prodotto, ci sono anche rimedi quali l’aglio e la cipolla che sono importanti in quanto favoriscono e stimolano la crescita prendendosi cura dei capelli. Questi due alimenti contengono zolfo e contribuiscono alla formazione della cheratina, una sostanza fondamentale per rafforzare, non solo i capelli, ma anche la pelle e le unghie. Basta semplicemente tritare la cipolla e fare un impacco da lasciare in posa per almeno 15 minuti sul capello per poi risciacquare e verificare i risultati ottenuti.

Cura dei capelli: consigli

Per chi ha capelli sfibrati, fini e deboli che possono andare incontro a caduta, ci sono rimedi naturali e trattamenti di bellezza utili. La cura dei capelli passa dalla beauty routine, ovvero alcuni consigli di bellezza per rinvigorire e rafforzare la chioma. Prima di tutto, è bene scegliere uno shampoo e balsamo a base naturale che sia ricco di nutrienti da applicare sulla chioma.

Tre lavaggi a settimana sono più che consentiti per la salute e il benessere della chioma. Tra le soluzioni naturali per la cura dei capelli vi sono sicuramente gli impacchi a base di oli essenziali di semi di lino e olio di cocco che, essendo ricco di acidi grassi, fortificano e rafforzano la chioma.

Sono prodotti dalle proprietà nutritive ed emollienti che nutrono la fibra capillare andando a irrobustire il capello evitando così che possano cadere in maniera copiosa. L’impacco di olio d’oliva da scaldare poco prima di applicare sulla chioma fortifica la struttura del capello.

Una ricetta davvero efficace per la cura dei capelli e valida come rimedio anticaduta è la maschera all’ortica. Bisogna prendere due foglie di questa pianta, farla bollire per pochi minuti, frullarla e unirla con un cucchiaio di yogurt e gocce di succo di limone. Bisogna poi applicare l’impacco sui capelli in modo da ossigenarlo e aiutare la rigenerazione. Un massaggio sul cuoio capelluto è utile per stimolare la microcircolazione del sangue e far crescere il capello.

Cura dei capelli: miglior rimedio

Per la cura dei capelli, insieme od oltre agli ingredienti a base naturale che sono stati menzionati, si consiglia di usare un altro prodotto molto efficace. Si tratta di Foltina Plus, una soluzione made in Italy perfetta per la chioma e la sua salute. Una lozione professionale raccomandata sia da esperti che consumatori come è possibile vedere dalle recensioni sul sito ufficiale.

Una lozione consigliata a tutti, sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello: riccio, sfibrato, grasso, secco, ecc. Una soluzione che è considerata una ottima alternativa al trapianto e che è possibile portare sempre con sé in modo da usarla all’evenienza. Grazie ai suoi benefici, è riconosciuto da esperti e consumatori come il miglior rimedio naturale per la cura dei capelli Per chi volesse ordinarlo (o per saperne di più), può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una lozione come Foltina Plus ha il compito di favorire la ricrescita del capello sin dalla prima applicazione con risultati che sono visibili sin da subito. Permette di avere una chioma folta, forte e bella in modo del tutto naturale. Un rimedio anticaduta che agisce sulle zone diradate e che interrompe la caduta dei capelli, riattiva la microcircolazione stimolando i follicoli spenti.

Inoltre, stimola la crescita del capello irrobustendolo. Una formula che è priva di oli, lascia i capelli puliti, anche dopo l’uso. Bastano soltanto cinque minuti al giorno per ottenere una chioma perfetta. Infatti, bisogna semplicemente spruzzarlo nelle zone diradate, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che il prodotto si assorba in profondità.

A differenza di altri prodotti che si trovano in commercio, Foltina Plus non causa controindicazioni o effetti collaterali in quanto si basa su componenti di tipo naturale, come:

Arginina: stimola la microcircolazione permettendo di avere capelli sani e forti

stimola la microcircolazione permettendo di avere capelli sani e forti Serenoa: un componente fondamentale in quanto arresta i processi di caduta

un componente fondamentale in quanto arresta i processi di caduta Fieno greco: ricco di fitoestrogeni che permettono equilibrare i livelli ormonali in modo da favorire la crescita del capello.

