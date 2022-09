Maurizio Crozza sta per tornare in televisione con il suo iconico programma. Per ingannare l’attesa, ha condiviso con i fan un video in cui imita Giorgia Meloni. Il filmato, neanche a dirlo, è virale.

Crozza imita Giorgia Meloni

Venerdì 23 settembre 2022, in diretta su NOVE e in streaming su Discovery+, torna il programma Fratelli Crozza.

Maurizio, via social, ha condiviso alcune delle imitazioni che porterà sullo schermo nel corso della nuova stagione. Tra queste non poteva mancare Giorgia Meloni, considerata la probabile vincitrice delle elezioni politiche straordinarie del 25 settembre. Il filmato, neanche a dirlo, è diventato virale in un lampo, riscuotendo infiniti apprezzamenti.

Il video è a dir poco esilarante

Crozza, nei panni della Meloni, appare piuttosto preoccupato dei risultati delle prossime elezioni politiche. Insomma, Giorgia, a suo dire, sta letteralmente sudando freddo al solo pensiero di diventare premier.

Maurizio la imita così:

“Che ca**o, io cerco de fa la pacata, la statista, ma so da Garbatella. Ora che ce staccano er gas, me tocca governà. (…) Come ne esco? Oh, c’è sempre il problema che potrei essere fascista, per quelli che mi additano. Potrei, potrei. Ah, non è più un problema? Mo che ce staccano er gas, non è più un problema essere fascisti? Dico, perché tutta l’Italia non se butta su Calenda? È pacato, è statista, è pariolino, è pure più a destra de me. Quando torna er gas, torno io”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maurizio Crozza Official (@mauriziocrozzaofficial)

Crozza imita Enrico Letta

Non solo Giorgia Meloni, Crozza imita anche Enrico Letta. Quest’ultimo spiega perché non si è alleato con il Movimento Cinque Stelle, ma, così come la leader di Fratelli d’Italia, anche lui dimostra poca voglia di andare al potere. Questo il discorso di Maurizio che imita Letta:

“Io ho insegnato a Parigi, sono venuto in Italia proprio per risollevare le sorti del PD. Calenda? Quando io insegnavo a Parigi, perché io ho insegnato a Parigi, insegnavo proprio la forza e il coraggio in politica. Sono venuto in Italia, però non ho avuto proprio quel coraggio e quella forza che insegnavo io ai ragazzi a Parigi. Con i Cinque Stelle, con Calenda non ho avuto il coraggio, perché li ho lasciati a Parigi. Cosa? I co**ioni. E meno male che perdiamo, s’immagini governare con i co**ioni lasciati a Parigi”.