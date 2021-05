Giornate di mezza stagione in cui non ci si sa come vestire?La risposta è una sola: cropped cardigan, il capo più trendy della primavera 2021.

Cropped cardigan primavera 2021

La primavera, si sa, è una stagione, per quanto riguarda il meteo, abbastanza instabile.

Ci sono infatti giorni in cui il sole splende ed emana tutto il suo calore, mentre altri in cui a farla da padrone sono freddo e pioggia. Proprio in queste giornate più uggiose, è necessario un abbigliamento leggermente più pesante, senza però tirar nuovamente fuori dall’armadio le pesanti giacche invernali.

Il capospalla perfetto è solo uno: il cropped cardigan. Che sia in cotone, in lana o sintetico, lavorato a mano o a macchina, unisce la bellezza di un capo unico alla comodità di avere un cardigan per coprirsi dal freddo.

Attenzione, però, la pancia rimane scoperta. Si può scegliere quindi di indossare sotto una t-shirt o una camicia, oppure di renderlo il vero e proprio protagonista del look.

Ecco qualche modello da non perdere e i look più cool a cui ispirarsi.

Cropped cardigan primavera 2021: i modelli

Niente di meglio per la primavera di una fantasia floreale. Ecco che la regina dei cropped cardigan, Alessandra Rich propone un modello in tre colorazioni – lilla, azzurro, panna – con fiori ricamati ai lati.

A impreziosire il tutto, ci pensano i tre bottoni di chiusura. Certo, il prezzo (€ 707,00) non è adatto a tutte le tasche, ma può essere un’ispirazione per creare i propri look.

Che dire poi del modello proposto da Chiara Ferragni collection? Un cropped cardigan con bottoni gioiello, perfetto per essere sfoggiato con tutti i look da giorno e da sera. Disponibile in due diverse colorazioni, anche in questo caso il prezzo di € 225,00 è abbastanza elevato. Si può però prendere ispirazione e modificare un cardigan low cost aggiungendo dettagli preziosi.

Non è sempre necessario spendere una fortuna per sfoggiare un capo alla moda e particolare. Per gli amanti dello shopping sfrenato, Shein è il sito perfetto in quanto i costi sono davvero bassi. Tra i modelli di cropped cardigan proposti, il più particolare è sicuramente questo con nodo centrale anteriore, che si caratterizza anche per l’assenza di bottoni. Disponibile in color cachi e in grigio, ha un prezzo solamente di € 16,68.

Bershka propone, invece, un cropped cardigan super particolare. Bianco, con bottoni dello stesso colore, è lavorato per sembrare realizzato a maglia. Bellissimo e con un tocco di romanticismo che non guasta mai. Il prezzo? € 29,99.

Cropped cardigan primavera 2021: i look

Dopo aver visto diversi tipi di modelli di cropped cardigan, è tempo di capire come abbinare meglio questo capo sia a outftit casual, che a look più eleganti.

Per uno stile street style favoloso, basterà indossarlo da solo, con dei pantaloni a vita alta.

La combo perfetta per la primavera? Cropped cardigan e minigonna, meglio ancora se in colori pastello come l’azzurro o il verde di super tendenza.

Cena fuori all’ultimo momento e zero fantasia sull’abbigliamento? Niente paura, il cardigan con una gonna longuette è quanto di più chic si possa indossare.

Infine, la combo che non stanca mai: cropped cardigan e jeans. Outfit perfetto per il lavoro, ma anche per un aperitivo.

