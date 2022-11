Cristina Quaranta insultata per le parole su Carolina Marconi: l'ex Vippona replica piccata.

Nell’ultima puntata del GF Vip, Cristina Quaranta ha detto la sua sul litigio tra Carolina Marconi e le concorrenti della Casa. Le parole dell’ex ragazza prodigio di Non è la Rai non sono piaciute ai fan, che l’hanno immediatamente criticata.

La sua replica, neanche a dirlo, non si è fatta attendere.

Cristina Quaranta insultata per le parole su Carolina

L’ultima puntata del GF Vip ha visto una discussione pesante tra Carolina Marconi e le altre concorrenti. A commentare il tutto in studio c’era Cristina Quaranta, che ha esclamato: “Fa una terapia. Sono gli ormoni che vanno in act“. Una frase che non è affatto piaciuta ai fan, che l’hanno immediatamente attaccata sui social.

Tra i tanti commenti, uno ha catturato l’attenzione della stessa Cristina, che non ci ha pensato un attimo a replicare.

Cristina si difende dagli attacchi

Un fan, a didascalia di una foto che ritrae la Quaranta nello studio del GF Vip, ha scritto: “Una donna che fa queste battute di me**a non dovrebbe prendere nemmeno uno spicciolo e tornare nel ristorante“. Cristina non ha accettato le critiche, soprattutto perché nel corso della sua avventura nel reality ha stretto una bellissima amicizia con Carolina.

La replica di Cristina Quaranta

La Quaranta ha replicato: