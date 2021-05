Anche le pelli miste e grasse hanno bisogno di idratazione mattina e sera attraverso una buona crema: con due elenchi, uno con prodotti low cost e l’altro con prodotti a un costo più elevato ecco quali sono le creme migliori.

Crema viso pelle grassa e mista

La pelle mista e la pelle grassa hanno bisogno di idratazione quotidiana. Proprio per questo è fondamentale scegliere i prodotti giusti per non appesantirla troppo.

Alla base di una pelle sana, ci deve essere comunque una detersione adeguata. Detergere ed esfoliare, ancor prima di idratare, dovrebbero essere concetti da tenere in considerazione. Successivamente, si può passare alla crema, che come un film, una pellicola protettiva, sigilla tutta la skincare.

In commercio, di prodotti ce ne sono in quantità quasi illimitata.

Per riuscire a farsi strada nella giungla del mondo beauty, ecco quindi alcune ottime creme da acquistare se si vuole avere una pelle opacizzata e con pori visibilmente meno presenti.

Crema viso pelle grassa e mista: low cost

La Roche Posay ha una delle migliori creme per pelle mista e grassa: Effaclar Mat. Crema idratante sebo-regolatrice, che contrasta la lucidità e restringe i pori della pelle grassa a tendenza acneica.

La texture è a effetto assorbente ed è perfetta come base make-up. Pelle meno lucida e visibilità dei pori diminuita sostanzialmente.

Il fluido Vinopure di Caudalie è arricchito con idrolato di rosa bio, polifenoli di vinaccioli d’uva e oli essenziali bio. Al tempo stesso idrata e opacizza, assorbendo l’eccesso di sebo, aiuta così a ridurre le imperfezioni e affina la grana della pelle. La pelle ritrova subito luminosità e freschezza. La sua texture leggera e rinfrescante regala comfort immediato alla pelle con un effetto mat. Profumazione leggera, 100% naturale, grazie al cocktail di oli essenziali che dona una ventata di freschezza ad ogni applicazione.

La crema giorno Avène légère, con SPF 30, idrata la pelle proteggendola quotidianamente da raggi UV, radicali liberi e inquinamento. La sua consistenza leggera e opacizzante lascia la pelle morbida, elastica e luminosa tutto il giorno.

La crema notte per pelli grasse con biancospino e semi di zucca de L’Erbolario, se usata con costanza ogni notte, è in grado di contrastare con efficacia, ma in tutta dolcezza, impurità, comedoni e punti neri, idratando la pelle e donandole tono.

Crema viso pelle grassa e mista: high cost

La crema Filorga Hydra filler Mat unisce la potenza dell’acido ialuronico in un prodotto perfetto per la pelle mista. Con una tecnologia bio-levigante, affina la grana della pelle e contemporaneamente, grazie a un principio attivo restringente, si riduce la dimensione dei pori. Infine, la proteasi enzimatica assicura un’esfloiazione per illuminare l’incarnato.

Veralab non ha bisogno di presentazioni. Il marchio de L’estetista cinica è uno dei più venduti in Italia. Per le pelli miste, oltre al prodotto di punta Luce liquida, una sorta di tonico esfoliante, c’è anche la crema Zero Smog. Crema leggerissima, ideale per idratare e proteggere quotidianamente la pelle, di cui migliora progressivamente la grana, rendendola più liscia e uniforme. Zero Smog è un importante alleato contro i danni dell’inquinamento, grazie ad un complesso probiotico che stimola le difese naturali della pelle.

Estée Lauder propone nella sua gamma la crema Daywear Matte. È una crema leggerissima ideale per l’idratazione e la protezione quotidiana della pelle mista, di cui migliora progressivamente la grana rendendola più liscia e uniforme. Zero Smog è inoltre un importante alleato contro i danni dell’inquinamento, grazie ad un complesso probiotico che stimola le difese naturali della pelle.

L’active moist di Dermalogica è una crema idratante leggera, priva di oli, per idratare la pelle mista. La formula facile da applicare contiene un complesso di prebiotici idratanti e una combinazione unica di estratti vegetali che aiutano a migliorare la texture della pelle e a ridurre la disidratazione. Gli estratti di Limone e Bardana aiutano ad uniformare la texture della pelle. L’estratto di Cetriolo lenisce la pelle e aiuta a fornire un’idratazione profonda.

Leggi anche: Crema solare colorata per il viso: quale acquistare