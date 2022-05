La bella stagione estiva sta per giungere e sono molti coloro che già sognano di avere una abbronzatura perfetta. Per chi vuole una tintarella tutto l’anno e non solo in estate, la crema solare abbronzante viso è la giusta formula dal momento che garantisce una pelle abbronzata in poco tempo.

Vediamo quale scegliere e la migliore.

Crema solare abbronzante viso

Un prodotto che si rivela fondamentale e importante per l’estate. La crema solare abbronzante è un prodotto che non può assolutamente mancare nel beauty dal momento che permette di prendersi cura della pelle del viso e guadagnare una abbronzatura in modo sano e salutare. Evita le scottature, oltre ad avere un ruolo importante nella prevenzione di melanomi, eritemi, ecc.

Bisogna sceglierla nel modo giusto a seconda del proprio fototipo di pelle in modo da avere un prodotto che sia valido ed efficiente.

La crema contiene un filtro solare, quindi delle sostanze che permettono di dare maggiore consistenza, oltre a resistere all’acqua e al sudore. Si assorbe rapidamente e permette una ottima abbronzatura.

Bisogna che sia una crema solare in grado di filtrare tutte le radiazioni ultraviolette: UVB, UVA corti e UVA lunghi. La crema poi deve essere fotosensibile, quindi non subire modificazioni con la luce e neanche tossica o sensibilizzante, oltre a resistere sia all’acqua che al sudore.

Meglio optare per un fattore di protezione 30 o 50 in modo da proteggere bene la pelle.

Si consiglia di applicarla nel modo giusto, ovvero almeno 20 minuti prima dell’esposizione al sole. Va poi applicata ogni due ore e dopo ogni bagno. Infine, non bisogna esporsi alla luce del sole nelle ore più calde della giornata e fare attenzione alla data di scadenza altrimenti perde la sua efficacia e validità.

Crema solare abbronzante viso: modelli

In commercio sono sempre di più le tipologie di crema solare abbronzante per il viso disponibili a seconda del proprio fototipo. Oltre alla classica crema da applicare, ve ne sono altri modelli da valutare e capire quale scegliere anche in base al proprio incarnato e alla propria pelle. Si possono trovare in varie formulazioni e texture.

Lo spray e il latte solare sono particolarmente diffusi e molto comuni. La crema risulta essere maggiormente consistente rispetto al latte solare che può contare su ottime proprietà protettive e idratanti al tempo stesso. L’olio solare è un altro modello che si trova sul mercato, molto trasparente e resistente all’acqua.

L’olio solare si adatta a chi ha già una pelle scura o si è abbronzato a sufficienza. Il gel è un altro modello dal momento che è molto piacevole da applicare, si asciuga rapidamente, rinfresca, ma ha una protezione bassa e non è consigliato alle pelli particolarmente sensibili. Lo stick solare è un altro modello da applicare sul naso, le labbra, ecc. Somiglia a un burro cacao.

Si consiglia di optare per crema solare che si spalma come UltraBronze, la migliore del settore rispetto a quelle in spray che, pur essendo comode, si applicano in uno strato più sottile.

Crema solare abbronzante viso: la migliore

Tra i tanti modelli di crema solare disponibili sul mercato, la migliore è UltraBronze, un gel che dà alla pelle un nuovo colore e aspetto. Un gel dalla formula innovativa per cui è possibile decidere quando e per quanto tempo abbronzarsi. Ha una azione ultrarapida, dal momento che in solo 1 minuto si può ottenere una pelle ambrata come si desidera e vuole.

Una formula studiata e creata nei laboratori dopo tantissimi anni di ricerche. Dona un colorito naturale e abbronzato in modo sano e salutare. Sono tantissime le consumatrici che usano ogni giorno questo prodotto sia per il viso che per il corpo. Non solo si ha un colorito più scuro, ma anche la pelle ne guadagna.

La cute, grazie a questo gel, appare più morbida, liscia e ben levigata. Agisce in profondità idratando e dando alla pelle tutti i nutrienti di cui ha maggiormente bisogno. Si estende con estrema facilità dal momento che basta prendere una noce di prodotto per poi applicarla sul viso e la pelle per una abbronzatura rapida in poco tempo.

Non danneggia la pelle, evita anche le macchie solari e discromie, oltre a prevenire i problemi dell’invecchiamento. Inoltre, permette di avere una pelle abbronzata per tutto l’anno e non solo per due o tre mesi estivi. UltraBronze è adatto anche a pelli secche, sensibili e desquamate. Privo di controindicazioni o effetti collaterali dal momento che, tra i suoi componenti, vi è l’olio di germe di grano che ha proprietà emollienti, idratanti e nutrienti proteggendo la pelle in profondità.

Una formula originale ed esclusiva che non si ordina nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto approfittando della promozione di una confezione a 49€ invece di 82 con pagamento possibile tramite Paypal, carta di credito o contanti alla consegna al corriere.