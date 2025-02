Crema corpo profumata: quale scegliere per la pelle

Avere la pelle profumata come una pesca o vellutata è un desiderio che molte consumatrici sognano soprattutto dopo la doccia o il bagno. Con la crema corpo profumata tutto questo è possibile e bisogna sceglierla a seconda della propria pelle. Scopriamo tutti i segreti grazie a un cosmetologo che fornisce indicazioni al riguardo.

Crema corpo profumata

Scegliere una crema corpo profumata significa optare per un prodotto che sia adatto per la propria pelle. Una piccola coccola e una beauty routine che accompagnano per tutto l’arco della giornata dando quella freschezza e sollievo alla pelle, a patto che si scelga la giusta fragranza e adatta per la propria epidermide.

Solitamente si tratta di un prodotto che si applica subito dopo il bagno o la doccia. Fornisce vari benefici e vantaggi tra fornire la giusta dose di idratazione di cui la pelle ha bisogno e, al tempo stesso, l’aroma è in grado di appagare i sensi per sentirsi meglio.

Questo tipo di formulazioni erano già in vigore presso gli antichi Egizi che amavano applicare sul corpo degli unguenti e degli aromi, il che spiega il successo della crema corpo profumata tuttora. Ovviamente, con il tempo, i trattamenti si sono evoluti con nuove fragranze e aromi che possono essere adatti a ogni tipo di pelle.

Secondo l’esperto del settore non vi è una crema che sia migliore di un’altra dal momento che molto dipende dalle essenze contenute all’interno. Secondo il cosmetologo, per capire quale sia la crema adatta per il proprio corpo bisogna provare il prodotto sulla propria pelle.

Crema corpo profumata: usi

Le sostanze e le essenze presenti in un prodotto come la crema corpo profumata dipendono molto da un soggetto all’altro così come l’intensità della durata che varia a seconda della persona. In ogni caso, si tratta di una composizione che è di volta in volta unica.

Per applicare nel modo migliore un prodotto del genere la pelle deve essere ben detersa e anche umida in modo da permettere l’assorbimento nel modo adatto. Si applica subito dopo il bagno o la doccia poiché le goccioline residue sull’epidermide permettono di assorbirla meglio.

Non è necessario lesinare riguardo la crema corpo profumata, va benissimo esagerare. Applicare quantitativi di prodotto ridotti sicuramente non aiuta in quanto va a compromettere l’intensità e anche la durata della fragranza stessa. Ci sono poi formule sia in texture che fluide che si assorbono molto rapidamente e sono leggere.

Si consiglia di procedere sempre con una seconda applicazione soprattutto sulle braccia e le gambe proprio per amplificare l’intensità del prodotto e quindi del suo risultato sulla propria pelle.

Crema corpo profumata: le migliori di Amazon

Un prodotto che risulta essere molto apprezzato anche grazie alle tante offerte a disposizione sul noto e-commerce dove cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli. Qui la classifica mostra i tre migliori prodotti di crema corpo profumata scelti tra le più desiderate dagli utenti online con una descrizione di ogni articolo.

1)Elizabeth Arden green tea honey drops

Una crema corpo del celebre marchio a base di tè verde e miele che danno sollievo e freschezza alla pelle. Una formula dalla pelle morbida che rivitalizza la pelle per un’idratazione che non è solo profumata, ma anche duratura e soffice.

2)L’Amande crema corpo profumata con acido ialuronico e vitamina E

Una formula da applicare su tutto il corpo a base di camomilla e mimosa. Indicata anche per le pelli secche che dona idratazione e luminosità oltre che morbidezza all’epidermide. Tonificante ed emolliente e si assorbe rapidamente. Priva di parabeni e siliconi.

3)Helan bianco d’ambra

Una formula particolarmente ricca ma non grassa dalle proprietà idratanti e setificanti per la pelle. Una crema a base di vitamina E, olio di mandorle dolci e d’oliva che nutrono la pelle proteggendola dai radicali liberi. Non unge e si spalma facilmente.

