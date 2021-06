Conosciuta da tutti come “Monica di Friends”, Courtney Cox è diventata un simbolo delle serie tv comedy. Scopriamo la storia della sua carriera arrivata al massimo del successo con la sitcom più iconica di sempre.

Chi è Courteney Cox

Courteney Bass Cox (Birmingham, 15 giugno 1964) è un’attrice statunitense.

Cresce nello stato dell’Alabama insieme alla famiglia agiata composta dal padre, un grande uomo d’affari, la madre, le sorelle e il fratello. Nonostante la separazione dei genitori nel 1973, l’amore in famiglia non viene mai a mancare, soprattutto nel nucleo materno in cui rimane. Una volta arrivato il momento di scegliere cosa fare del suo futuro decide di iscriversi alla facoltà di architettura e interior design al Mount Vernon College.

Capisce presto però che non è questa la strada che vuole seguire e così dopo un anno abbandona gli studi per entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Il primo momento importante si registra nel 1984 quando, a soli venti anni, partecipa al videoclip di “Dancing in the Dark” del grande Bruce Springsteen.

Successivamente ottiene una piccola parte in un episodio delle serie “La signora in giallo” e “La famiglia Keaton” con cui però si conclude l’esordio. Dopo anni di stallo riesce ad ottenere una parte a fianco di Jim Carrey in “Ace Ventura, l’acchiappa animali”.

Courteney Cox e la carriera in tv

Sarà il 1994 a farle ottenere il grande successo. In questo anno infatti si inaugura “Friends” una delle sitcom più iconiche di sempre, durata ben 10 anni. Qui interpreta il ruolo di Monica Geller, una donna realizzata dai tratti paranoici e maniacali, ma che infondo spera di trovare qualcuno con cui scoprire l’amore. Con questa serie riesce a farsi conoscere dal grande pubblico e instaurare dei rapporti di amicizia profondi e duraturi con i componenti del cast.

Concluso questo progetto interpreta il ruolo della direttrice di un giornale, Lucy Spiller, nella serie tv “Dirt”. Ottiene poi un ruolo nella nota serie tv “Scrubs” e infine dal 2009 al 2015 interpreta il ruolo di Jules Cobb in “Cugar Town”. Questa parte le permette di ricevere una candidatura ai Golden Globe come migliore attrice protagonista.

Oltre a queste parti più note, Cox ha partecipato a numerosi progetti del piccolo e del grande schermo sia come attrice che come regista e produttrice. In “Cugar Town”, infatti, oltre che essere protagonista è anche partecipe nella realizzazione di alcuni episodi.

Vita privata di Courteney Cox

Per quanto riguarda la sua vita privata, è nota la sua storia con Ian Copeland, rock promoter sostituito dall’attore Michael Keaton e successivamente da Adam Duritz. Dopo queste storie conosce però David Arquette, collega sul set di “Scream”, con cui decide di sposarsi nel giugno 1999. Diversi anni dopo nasce Coco, la loro bambina che ha come madrina Jennifer Aniston.

L’amore tra i due termina però nel 2010 e così decidono di separarsi, ma rimangono ugualmente in buoni rapporti. Courtney inizia quindi a frequentare il membro degli Snow Patrol, Johnny McDaid nel 2013 annunciando ufficialmente il fidanzamento l’anno successivo. L’evento viene in realtà annullato sebbene la coppia abbia deciso di continuare la storia d’amore.