Costumi da bagno: le tendenze di giugno

Con le belle giornate che si stanno affacciando, per trovare riparo dalla calura e arsura, un weekend o una vacanza al mare è d’obbligo. Nella valigia non possono mancare i costumi da bagno che le tendenze propongono in svariati modi per accontentare i gusti di tutte.

Costumi da bagno

Al momento di partire per le vacanze, questo è un indumento che non può assolutamente mancare anche perché permette di sfoggiare il fisico apparendo nel modo migliore. La cosa importante è scegliere dei costumi da bagno che valorizzino i propri punti di forza nascondendo le imperfezioni. In commercio si trovano costumi che aiutano a mimetizzare alcuni difetti.

Bisogna optare per costumi che permettano di farsi sentire a proprio agio, sicure di se stesse in modo da sfoggiarli quando si va in spiaggia oppure in piscina.

Ci sono modelli a fascia dai colori chiari e rouches che si addicono particolarmente a chi ha un seno piccolo e un fisico particolarmente minuto. Chi ha un décolleté particolarmente importante, meglio optare per dei costumi da bagno che abbiano le coppe performate in modo da sostenerlo.

I costumi da bagno interi fascianti con qualche drappeggio sono l’ideale anche per nascondere i rotolini o la pancia. Chi vuole camuffare o nascondere le forme, può optare per costumi dai colori scuri e tessuti contenitivi mettendo da parte le stampe colorate o fantasia che non creano un bell’effetto.

I modelli con laccetti sono l’ideale in quanto permettono di sentirsi comoda e a proprio agio.

I costumi contenitivi sono l’ideale per nascondere le imperfezioni in quanto, come dice la parola stessa, contengono e stringono le forme in modo da sentirsi sicure quando li si indossa. I costumi da bagno sono sia interi che a due pezzi a seconda dei propri gusti e si consiglia di sceglierli in base al proprio fisico in modo da stare bene.

Costumi da bagno: tendenze

Dai modelli interi passando per il bikini sino alle tipologie fascianti o contenitive, sono tantissimi i costumi da bagno che si possono sfoggiare al mare o in piscina per la stagione estiva. Per chi non sa ancora quale modello comprare, si consiglia di dare una occhiata alle ultime tendenze del mese di giugno in modo da capire quale indossare.

Le proposte del beachwear sono varie: si passa da modelli con bretelle ad altri con oblò centrali sino al tanto amato bikini dalla vita alta. Le tendenze propongono modelli molto sgambati nei colori accesi, quindi pastello, ma anche nelle sfumature più tenue. Alcuni modelli sono ispirati al mondo della natura con palme e piante realizzati con l’imbottitura semplice, ma elegante al tempo stesso.

Si trovano anche modelli a vita alta che allungano la silhouette dai colori molto tenui per chi non ama osare ed essere al centro dell’attenzione. Ci sono poi modelli di costumi da bagno con il pezzo sopra a righe che mette in risalto l’abbronzatura. Pull & Bear propone un modello di costume da bagno molto sgambato e con spalline che si intrecciano dietro.

Si trovano anche modelli di costumi interi che lasciano l’ombelico scoperto e che raffigurano le stelline, molto apprezzati dalle ragazze più giovani con laccetti sulle spalline e i fianchi per un look molto malizioso. Tezenis propone un costume da bagno con delle fibbie che sembrano quasi delle bretelle per un look grintoso e molto rock. La parola d’ordine dell’estate di quest’anno è brillare, quindi perché non approfittarne con un costume che brilli declinato nei colori del rosa o del verde come quelli proposti dal marchio Shein.

Costumi da bagno Amazon

Se si sta pensando di comprare dei costumi da bagno, il miglior posto per fare affari approfittando di promozioni e offerte imperdibili è il noto e-commerce di Amazon con tantissimi modelli. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcune informazioni e caratteristiche in merito. La classifica propone i tre migliori modelli di questo capo accompagnati da una breve descrizione tra quelli maggiormente scelti e apprezzati dagli utenti di questo e-commerce.

1)Arena Dynamo One Piece

Il noto marchio Arena propone un costume da bagno intero molto sportivo e semplice al tempo stesso. Resiste al coloro e ai sali, protegge dai raggi ultravioletti fornendo una ottima vestibilità. Realizzato in poliammide ed elastan. Ha le spalline molto larghe e comode in modo da garantire un ottimo sostegno e supporto. Disponibile nei colori blu, rosso, nero e navy. Il prodotto maggiormente venduto in questa categoria.

2)Misolin costume da bagno intero

Il marchio propone un costume dal reggiseno imbottito per esaltare il décolleté. Il design è a vita alta per attirare ancora di più il punto vita sottile. In poliammide ed elastan, quindi tessuti di ottima qualità. Molto elastico e non si deforma. Molto morbido ed elastico. Si trova bicolore, quindi grigio e nero, ma anche nero e bianco, rosso, arancione, rosato e verde. Il prodotto più venduto della categoria.

3)Umipubo tankini

Un modello a due pezzi molto sexy. Il pezzo di sopra è a triangolo con laccetti, mentre la parte inferiore è a pantaloncino. Realizzato in poliestere e spandex. Molto morbido e comodo. Ha una qualità buona e una taglia conforme. Adatto per nascondere la pancia. In vendita nei colori blu, grigio.

