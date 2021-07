Costumi da bagno 2021: i trend dell’estate

Il momento del’estate e delle vacanze è finalmente arrivato. A prescindere se si andrà al mare oppure al lago, i costumi da bagno non possono assolutamente mancare. Vediamo insieme su quale puntare e cosa propongono le ultime tendenze in modo da scegliere un capo che sia alla moda e perfetto da sfoggiare in spiaggia.

Costumi da bagno

Acquistare dei costumi da bagno sembra molto semplice e facile, ma in realtà non è affatto così. Molte donne si fermano al primo modello che incontra i loro gusti, ma bisogna vagliare e valutare diversi aspetti in modo da optare per quello più adatto. Si consiglia di scegliere un modello che valorizzi il fisico e i punti di forza, oltre a camuffare e nascondere le imperfezioni.

Un modello che accentua pregi e difetti, per cui è bene essere consapevoli del modello che si andrà a comprare.

Una delle prime cose da valutare in modo da comprare i costumi da bagno adatti è quello di scoprire il tipo di fisico che può essere a pera, mela, ecc. In base al fisico, è possibile scegliere il tipo di costume maggiormente adatto.

Il colore, nel momento dell’acquisto dei costumi da bagno, è molto importante in quanto ha il compito di nascondere i pregi o enfatizzare i difetti. I colori vivaci e pastello sono particolarmente indicati per evidenziare alcuni lati e caratteristiche del fisico.

Le tinte unite come il nero o il bianco sono adatte per nascondere i difetti, quali la pancia o i fianchi prominenti.

Alcuni modelli di costumi da bagno presentano volants o ruches che permettono di nascondere oppure di aumentare il volume. Molto importante anche capire se si desidera un bikini oppure un modello intero. Solitamente i costumi interi sono adatti a chi ha un seno più prosperoso e un fisico abbondante, mentre il bikini è perfetto per un corpo snello e longilineo.

Costumi da bagno 2021: trend

Se si è ancora indecisi riguardo ai costumi da bagno da portare in valigia, una buona idea per scegliere quale comprare è quella di dare una occhiata alle ultime tendenze in modo da capire quali sono i modelli maggiormente in voga per essere al passo con i tempi e sfoggiare un capo all’ultimo grido in spiaggia o a bordo piscina.

Le ultime tendenze di costumi da bagno per l’estate 2021 propongono modelli davvero unici. Si va dai bikini con stampe floreali che richiamano lo stile anni Cinquanta ad altri con lacci da legare con la schiena o nel punto vita, come nei modelli proposti da alcuni stilisti come Jacquemus. Per quanto riguarda gli interi, sono di grande successo gli interi monospalla minimali o con volants che sono perfetti anche da indossare fuori dall’acqua.

Per quanto riguarda le novità, ci sono anche costumi da bagno che trovano ispirazione dal mondo della nautica e che hanno trovato spazio anche sulle passerelle. Si trovano anche con stampe floreali oppure bikini crochet di toni naturali e originali. Ci sono poi costumi con ferretto che sono considerati un classico tipico del guardaroba da indossare in spiaggia e che si caratterizzano con slip a vita alta.

Dal momento che la stampa animalier è molto in voga ed è una delle tendenze di questa estate, ci sono modelli di bikini animalier maculati e sensuali al punto giusto. Per coloro che, invece di stare sotto l’ombrellone, preferiscono praticare nuoto, kayak oppure surf, ci sono costumi da bagno sportivi perfetti per praticare queste attività. I modelli sono vari: dal tessuto effetto lamè oltre ai costumi interi in stile olimpionico con le spalline incrociate nella pare posteriore.

Costumi da bagno 2021: offerte

Per risparmiare e trovare ottime promozioni sui migliori costumi da bagno, sul sito di Amazon si trovano diverse opportunità da sfruttare e non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si trovano diverse informazioni. Qui sotto vi è una classifica accompagnata da una breve descrizione tra i tre migliori modelli che sono molto apprezzati e desiderati dai consumatori di questo e-commerce.

1)Marchio Amazon Iris & Lilly Costume da bagno

Un costume intero con cut out, un modello monospalla considerato una delle ultime tendenze di questa estate. Realizzato in poliammide molto morbido ed elasticizzato. Le coppe sono imbottite e permettono di sostenere il seno. Un modello senza ferretto che garantisce il massimo della comodità e che valorizza la forma naturale. Decorato con stringhe ed è in stampa floreale. Disponibile anche in tinta unita nei colori kaki, rosso e nero. Ha uno sconto del 9%.

2)Shekini donna costumi interi

Un modello intero imbottito con rouches, che richiama lo stile vintage, ma molto sexy e sensuale. Un modello con stampa floreale perfetto per la piscina o la spiaggia. Le spalline sono regolabili in modo da garantire libertà durante il nuoto. Si trova anche a tinta unita nei colori blu, rosso, vino, viola, nero. Il più venduto della categoria. In sconto con il 10%.

3)BMJL Leoparden

Un costume dalla stampa animalier leopardato con stampa molto sexy. Un modello a triangolo con nodi al petto e alla schiena. Si può regolare e allentare in modo da adattarlo meglio al corpo. In poliestere, morbido e comodo da indossare. Ha la chiusura con cintura, traspirante e di ottima fattura.

Tra i modelli di costumi da bagno vi sono anche quelli contenitivi.