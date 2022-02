Mercoledì 9 febbraio 2022 in prima visione, su Rai 1,”Cosa mi lasci di te”, film molto toccante distribuito da Lionsgate per la regia di Andrew e Jon Erwin. Uscito negli Stati Uniti a marzo 2020, quando qui eravamo già in in piena pandemia, è arrivato in Italia direttamente su Prime Video senza passare dai cinema, chiusi appunto a causa delle norme anti-Covid.

Ecco di cosa parla la trama e tutte le informazioni che abbiamo sul cast.

Cosa mi lasci di te, la trama del film

Il film di genere drammatico/sentimentale è basato sulla storia vera del cantante Jeremy Camp e della prima moglie Melissa ed è tratto dal libro autobiografico di Camp “I still believe”, che è il titolo originale del film nonché il titolo del famoso brano dell’artista.

Nel settembre 1999 un Jeremy Camp ancora ventenne decide di lasciare il nido per trasferirsi al Calvary Chapel Bible College, in California.

Tra le prime persone con cui lega una volta arrivato c’è proprio la ragazza che diventerà poi sua moglie: Melissa Henning, al primo anno proprio come lui. Tra i due nasce un sentimento profondo, ma la loro storia è messa a dura prova dalla malattia al fegato della donna. L’amore che provano l’uno per l’altra però, è così forte da permettere loro di affrontare tutte le difficoltà e tutto il dolore che una malattia terminale comporta senza perdere la Fede…fino alla fine.

Il film è disponibile tramite noleggio o acquisto sulle piattaforme di streaming di Prime Video, Chili, TimVision, Google Play, YouTube, Apple Tv e Rakuten Tv.

Un cast davvero stellare

Protagonisti del film sono KJ Apa, nei panni di Jeremy Camp e Britt Robertson in quelli di Melissa Lynn Henning-Camp. Il primo è la star di Riverdale, amatissimo teen drama la cui visione è disponibile su Netflix. La seconda invece è nota per aver interpretato Lux Cassidy nella serie tv di genere family drama “Life unexpected”.

Fanno parte del cast anche Gary Sinise celebre attore noto per tantissime interpretazioni per film del calibro di “Forrest Gump” e telefilm come “Criminal Minds”. Ma soprattutto è uno dei volti più amati dei vari “CSI” Miami, New York e Scena del Crimine. Per il film Sinise sarà Tom Camp, il padre di Jeremy, mentre la madre Terry Camp sarà interpretata da Shaina Twain, attrice, produttrice discografica e cantautrice di genere country. Melissa Roxburgh, che abbiamo già visto in “Manifest, avrà il ruolo di Heather Henning. Nathan Parsons, che i telespettatori più affezionati di “The Vampire Diaries” ricorderanno nello spin-off “The Originals”, vestirà invece i panni di Jean-Luc Lajoie e Abigail Cowen, nota per il ruolo di Corcas ne “Le terrificanti avventure di Sabrina”, vestirà invece quelli di Adrienne Liesching-Camp.