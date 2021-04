Non solo per le donne, la routine di bellezza è essenziale anche per gli uomini: ecco quindi cosa mettere nel beauty case uomo pronto all’uso in caso di partenza, oltre agli essenziali spazzolino, dentifricio e filo interdentale.

Cosa mettere nel beauty case uomo: barba e capelli

Il beauty case maschile si compone di varie parti. Per non dimenticarsi nulla a casa, può essere utile stilare una lista di prodotti che non devono assolutamente mancare.

Si parte con i prodotti per barba e capelli. In base alle proprie esigenze, si possono inserire nel beauty case diversi strumenti. In linea di massima, quelli essenziali sono un rasoio elettrico, una lametta o un regola barba, a seconda della tipologia di barba che si possiede.

Non dimenticare il dopobarba, che serve lenire gli arrossamenti post rasatura.

Per quanto riguarda invece i capelli, i prodotti indispensabili sono due: shampoo e pettine. È vero, solitamente nelle stanze degli alberghi si trovano campioni di shampoo, ma sarebbe meglio portare con sé il proprio, soprattutto se si hanno particolai esigenze. Per quanto riguarda invece il pettine, è molto più piccolo e pratico ci una spazzola e può essere impiegato anche per pettinare barba e baffi.

Cosa mettere nel beauty case uomo: skincare

Innanzitutto, per una qualsiasi routine viso che si rispetti, il prodotto essenziale è il detergente. Così come la pelle femminile, anche quella maschile ha la necessità di essere lavata e pulita mattino e sera. Lo smog, il sebo e il sudore si depositano quotidianamente sulla cute ed è quindi necessario rimuoverli.

Altro step importante è quello della crema. In base al tipo di pelle, che sia secca, mista o grassa, si sceglierà la tipologia di prodotto più adatta. La crema è un passaggio ancora molto sottovalutato dagli uomini, ma è essenziale per mantenere il viso idratato e contrastare eventuali inestetismi.

Soprattutto se si ha una pelle mista o grassa, può essere super utile portarsi appresso un prodotto apposito per combattere localmente le imperfezioni.

Cosa mettere nel beauty case uomo: corpo

Per quanto riguarda il corpo, indispensabile è un bagnoschiuma per potersi concedere docce e bagni. Se si desidera risparmiare spazio all’interno del beauty case, si può optare per un prodotto in mini-size oppure per un sapone solido. Così come succede per gli shampoo, nelle camere degli hotel, solitamente, si trovano anche dei campioncini di sapone, ma, soprattutto se si ha la pelle sensibile o con particolari esigenze, è importante utilizzare prodotti già testati.

Altro prodotto che molto spesso in realtà ci si scorda, è il deodorante. Il formato più pratico è sicuramente quello roll-on, ma non sono da disdegnare quelli spray. Importante non dimenticarsi, inoltre, del tagliaunghie e di una pinzetta. La pinzetta, oltre a servire per rimuovere i peli superflui, può essere indispensabile in caso di eventuali schegge o spine. A ciò aggiungere anche dei cerotti, che possono rivelarsi indispensabili in caso di piccoli tagli o ferite.

Se rimane un piccolo spazio nel beauty case, infine, portare con sé un profumo è sempre un’ottima idea.