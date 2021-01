“Cosa farebbe Sophia Loren?”. Potrebbe essere un’ottima domanda da porsi, se l’obiettivo, ambizioso, è quello di diventare come una delle dive più amate del panorama cinematografico italiano. Ma è anche il titolo di un documentario che il 15 gennaio uscirà su Netflix che racconta la storia di una deliziosa nonnina italoamericana esperta di cinema e della sua storia.

La donna trova ispirazione nella vita di tutti i giorni guardando e ricordando film e documentari della vita del suo idolo, Sophia Loren appunto, presente anche lei nel cortometraggio. Netflix ci prova, e sembra puntare tutto su questa icona senza tempo, per aggiudicarsi un posto negli Oscar 2021.

Cosa farebbe Sophia Loren? Su Netflix

Per caso ve ne siete persi qualcuno o, semplicemente, avete voglia di riguardarlo? Sulla piattaforma di streaming, si possono trovare molti dei film cult che hanno visto Sophia Loren come protagonista assoluta.

Tutti titoli già parte del catalogo Netflix, come La Ciociara, Pane, amore e.., Il segno di venere e La vita davanti a sé, film diretto da Edoardo Ponti, figlio dell’attrice. A questa lista, la piattaforma di streaming Netflix quindi aggiunge anche Cosa farebbe Sophia Loren? La diva, che con i titoli citati è diventata famosa in tutto il mondo, conquistando anche le brillanti e irraggiungibili (o quasi) luci di Hollywood, torna a rimettersi in gioco all’invidiabile età di 86 anni mostrandosi ancora in forma e con la sua avvenente eleganza che da sempre la contraddistingue.

Netflix la candida agli Oscar 2021 come miglior attrice proprio con il cortometraggio e documentario Cosa farebbe Sophia Loren? L’amatissima romana potrebbe quindi diventare l’attrice più anziana della storia del cinema a ricevere una candidatura come miglior attrice.

Arriva la candidatura agli Oscar 2021

Lo scorso 11 gennaio durante un’intervista pubblicata dalla rivista Variety, Sophia Loren si è espressa riguardo la possibilità di ricevere un Oscar all’età di 86 anni. L’artista nonostante negli anni abbia collezionato moltissimi premi tra Oscar, Golden Globe e David di Donatello, sembra non darci troppo peso, ma si sente privilegiata nell’avere questa possibilità e soprattutto si sente privilegiata di poter fare ancora il lavoro che ama.

Nonostante la sua lunga carriera infatti, Sophia Loren non ha ancora perso l’entusiasmo e ama ancora mettersi in gioco con nuovi personaggi da interpretare, pensando al domani come un giorno in più per poterlo fare.