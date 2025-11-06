Corso Intensivo di Nail Art Natalizia: Impara le Tecniche per Festeggiare le Feste!

Rendi il tuo Natale indimenticabile con il nostro esclusivo corso di nail art festivo! Scopri tecniche uniche per creare unghie decorate a tema natalizio e sorprendi i tuoi amici e familiari. Unisciti a noi per un'esperienza creativa e divertente che renderà le tue festività ancora più brillanti!

Il periodo natalizio rappresenta un momento magico, ideale per esprimere la propria creatività in molteplici forme, inclusa la nail art. Il corso intensivo offerto consente di apprendere tecniche decorative uniche, perfette per trasformare le unghie in veri e propri capolavori festivi.

Il corso si svolgerà in un’unica giornata, dalle 09:30 alle 16:30, e offre a tutti la possibilità di cimentarsi con le tecniche più attuali. Non è necessaria alcuna esperienza pregressa, pertanto chiunque può iscriversi e iniziare a creare.

Programma del corso di nail art natalizia

Durante la giornata di formazione, l’esperto docente, Martina Maggi, guiderà i partecipanti attraverso un programma ricco e dettagliato. Si inizierà con una spiegazione approfondita delle tecniche decorative natalizie, per poi passare a dimostrazioni pratiche e esercitazioni individuali.

Teoria e pratica

Il corso prevede una prima parte teorica dedicata alla spiegazione delle varie tecniche, seguita da dimostrazioni pratiche del docente. Gli studenti avranno l’opportunità di realizzare le proprie nail art su tip, un metodo sicuro e semplice per esercitarsi senza la pressione di lavorare su unghie vere.

Al termine della giornata, verrà rilasciato un attestato di partecipazione che certifica le nuove competenze acquisite.

Materiali e attrezzature necessarie

Per partecipare al corso, l’accademia fornirà praticamente tutto il necessario, ad eccezione dei pennelli. È fondamentale presentarsi con gli strumenti giusti, che includono pennelli per nail art, un buffer e carta e penna per annotare appunti. Questo permetterà di seguire al meglio le spiegazioni e di registrare suggerimenti utili.

Attrezzature specifiche

Tra le attrezzature richieste ci sono i pennelli, in particolare di tipo zero, darkness e oval 6, essenziali per ottenere dettagli precisi. Inoltre, un buffer sarà utile per preparare le unghie e rendere la superficie ideale per le decorazioni.

Corsi avanzati: Baby boomer e aggiornamento tecnico

Per coloro che possiedono già una base di conoscenze nel mondo della nail art, è disponibile il corso di Baby Boomer. Questa tecnica consente di realizzare una sfumatura perfetta utilizzando gel costruttori di varie tonalità.

Il corso ha una durata di quattro ore e si svolge dalle 09:30 alle 13:30, con un costo di € 100,00 + IVA.

Non è necessaria la presenza di una modella, poiché i partecipanti lavoreranno su se stessi. Questo aspetto rende il corso particolarmente pratico e accessibile, consentendo a ciascuno di apprendere direttamente sulla propria mano. Alla fine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Strumenti necessari per il corso Baby Boomer

Per partecipare a questa lezione, è consigliabile portare con sé una fresa e punte, attrezzi metallici per la manicure come forbicine e tronchesine, lime e buffer. Anche in questo caso, carta e penna saranno utili per annotare ogni dettaglio delle tecniche apprese.

L’occasione di esprimere la propria creatività e rendere il Natale davvero speciale è da cogliere al volo.