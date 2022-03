I follower di Giulia De Lellis lo sanno, l’influencer di tanto in tanto è solita prendersi qualche momento per “chiacchierare” con loro attraverso le storie del proprio profilo Instagram. In questi mesi infatti ha condiviso la sua paura per la pandemia (Giulia ha dichiarato più volte di essere ipocondriaca), la storia della propria acne con cui a fatica ha imparato a convivere e anche il giorno dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ha condiviso sul social il proprio stato d’animo.

La De Lellis ha ritagliato un momento da dedicare ai propri fan anche di ritorno dalla settimana della moda di Parigi e ai fashion addicted più curiosi non è sfuggito il dettaglio firmato. Ecco di cosa si tratta.

La coperta lusso di Giulia De Lellis

La location preferita di Giulia per parlare con i propri follower è sicuramente il terrazzo della sua casa di Milano e in questi giorni caratterizzati dagli ultimi attimi di freddo pungente prima della primavera, per resistere alle basse temperature si è riparata sotto una coperta molto particolare.

Agli occhi più attenti infatti non è sfuggita l’iconica H del marchio che ha firmato l’accessorio. Si tratta infatti di Hermès. Il costo? Sul sito della Maison si trovano molte versioni dello stesso plaid, con i prezzi che variano a seconda dei materiali che li compongono. Quello mostrato nelle storie da Giulia De Lellis è il modello Avalon e fa parte delle collezioni passate. Si trova quindi solo cercando tra i rivenditori specializzati e si stima che il suo valore si aggiri attorno ai 700 euro.

L’evoluzione dei look di Giulia De Lellis

Chissà se la Giulia che frequentava l’Istituto professionale di moda ed arte a Nettuno lo avrebbe mai detto che sarebbe riuscita a fare della sua passione per la moda un lavoro che, stando ai progetti futuri citati dall’influencer, sembra andare a gonfie vele.

L’abbiamo conosciuta con il suo stile glam rock, con i capelli corvini e le unghie laccate di rosso, ma oggi la Giulia De Lellis che si mostra sul proprio profilo Instagram ha decisamente affinato i propri gusti, che appaiono sempre più lussuosi ed eleganti e la coperta firmata da Hermés, appartenente appunto alle collezioni passate del brand, è solo un piccolo esempio di quanto l’influencer stia apprezzando sempre di più soprattutto i capi considerati vintage.

Il cambiamento dell’influencer

Giulia De Lellis come dicevamo, è cambiata molto rispetto alle sue prime volte davanti alle telecamere, quando aveva concluso la sua esperienza come corteggiatrice di Uomini&Donne conquistando il cuore di Andrea Damante. Ma non è cambiata solo per quanto riguarda il look e il gusto per la moda.

Nel corso del tempo è maturata, ha trovato la forza di concludere una relazione che non dava più serenità ad entrambe le parti (non prima di aver pubblicato un libro sulle corna ricevute) e dopo una serie di frequenazioni tra cui quella con Andrea Iannone e quella con Irama, che tutt’ora supporta come artista, la De Lellis ha trovato la felicità accanto a Carlo Beretta, rampollo della famosa famiglia di armaioli italiana.