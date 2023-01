Contra las cuerdas: cast della serie Netflix

Contra las cuerdas è una nuova serie tv targata Netflix, realizzata con la WWE. Già da questo si può evincere che sullo schermo ci saranno lotte emotive ma anche lotte fisiche! Proprio la lotta libera sarà al centro delle vicende che vedremo da 25 gennaio 2023 con questa serie sulla piattaforma di streaming.

Si tratta d’altro canto di una produzione Netflix e la lotta libera è uno degli sport dalla tradizione più lunga del paese. Sebbene ormai sia meno praticata nel passato, ha avuto una grande risonanza anche a livello mondiale e Netflix ha deciso di portare questo tema all’attenzione del suo pubblico, declinandolo però al femminile.

Contra las cuerdas: cast completo della serie Netflix

La protagonista della narrazione è infatti Angela, pronta letteralmente a battersi per la sua famiglia.

Il cast di questa produzione è infatti composto quasi interamente da donne, tra cui Caraly Sánchez, Michelle Rodríguez, Ale Ley, Alisson Santiago, Scarlet Gruber, Giovanna Zacarías, María Balam e Valentina Buzzurro.

In particolare, tra le attrici citate, è molto nota e molto seguita Scarlet Gruber che conta sul Instagram 1,4 milioni di followers con i quali ha già condiviso molteplici scatti dal set, mostrando anche i momenti di combattimento e preparazione atletica.

“Voglio già farvi vedere questo progetto. 2023 ti aspetto tanto”, ha infatti scritto in un post che la mostrava in tuta da combattimento.

E ora che il 2023 è arrivato, staremo a vedere se i suoi fan apprezzeranno la storia di Contra las cuerdas.

Netflix: anticipazioni su Contra las cuerdas

Contra las cuerdas già nell’intento dell’ideatrice Carolina Rivera – che abbiamo visto all’opera con altri prodotti come Madre sólo hay dos, El Diván de Valentina e Niñas mal – è una storia di emancipazione femminile. La tematica del wrestling femminile è chiaramente centrale: già dal trailer si evince la difficoltà per una donna nel farsi strada in un ambiente sportivo dominato prevalentemente dagli uomini.

Ma nelle intenzioni della Rivera c’è anche la rappresentazione della società messicana, in tutte le sue sfaccettature anche più complicate. Il progetto ruota attorno alla protagonista centrale, Angela, una donna che è stata incarcerata ingiustamente: è stata accusata di un crimine che in realtà non ha commesso e questo le è costato ben sei anni di vita, passati in reclusione, lontano dalla sua famiglia. Tale distanza ha compromesso il suo rapporto con la figlia Rocìo, che proverà a riconquistare mentre tenta di rimettere insieme la sua vita dopo la prigione.

Per riconquistare la figlia, Angela percorrerà una strada inattesa: sua figlia è una fan del wrestling, e per questo Ángela decide di diventare una lottatrice professionista per riconquistarla. La donna ideerà un’identità segreta, la “Novia Negra”, e avvierà la sua carriera nel wrestling. Si tratterà di un viaggio non solo nello sport, ma anche alla riscoperta di se stessa e alla ricerca della fiducia e della sicurezza che il carcere le hanno portato via.

Contra las cuerdas è dunque una storia di donne forti e pronte a mettersi in gioco per il bene della propria famiglia: come andrà a finire?