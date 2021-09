Trovare l’outfit giusto per partecipare ad un matrimonio è già un’impresa, se poi si tratta di una cerimonia autunnale la faccenda si fa ancora più complicata. I fattori da tenere in considerazione sono tanti: potrebbe fare più freddo del previsto, magari potrebbe piovere oppure nuvoloni e sole potrebbero giocare ad alternarsi.

Abbiamo quindi radunato per voi alcuni outfit di tendenza adatti sia per l’occasione, sia per la stagione.

Come vestirsi per un matrimonio

Nelle prime settimane d’autunno si può approfittare del clima ancora tendenzialmente favorevole e delle temperature ancora tiepide. Le gambe, per esempio, possono ancora essere sfoggiate senza collant, come nel caso del tailleur con gonna midi di Patrizia Pepe. Si tratta di un taglio moderno con gonna midi aderente e rossa in contrasto con il blazer corto a doppiopetto rosa.

La proposta di Johanna Ortiz invece appartiene alla collezione Soledad. Si tratta di un abito lungo che accarezza le forme del corpo, con maniche lunghe a palloncino. Molto accollato sul davanti, il dettaglio sensuale lo danno le aperture sui fianchi e la scollatura con fiocco sulla schiena.

Come vestirsi per un matrimonio: ad autunno inoltrato

Quando le giornate iniziano a farsi più fresche occorre coprirsi, ma questo non significa dover rinunciare allo stile e ai colori! Il morbido cardigan, protagonista indiscusso della stagione autunnale, e la gonna lunga e plissettata di Twinset ne sono un perfetto esempio. Il completo è disponibile nei colori rosa e azzurro.

Tra gli outfit intramontabili, per qualsiasi occasione richieda una certa eleganza, c’è senza dubbio il tailleur. Quello di Massimo Dutti è un completo composto da blazer e pantalone a palazzo a vita alta color ocra. Perfetto da abbinare con una camicia o una blusa bianca, oppure con una fantasia che tra i colori richiami anche quello del completo.

Come vestirsi per un matrimonio: l’outfit giusto per non passare inosservate

Se il vostro obiettivo è sorprendere e spiccare tra tutti gli altri invitati, con gli outfit più insoliti non dovete farvi sfuggire questa meravigliosa tuta stampata di Luisa Spagnoli. Il taglio castigato crea un bellissimo contrasto con la con fantasia in stile barocco.

Tanto delicata quanto sorprendente è l’elegantissima tuta a due pezzi con pantalone a vita altissima di Fendi. Ispirata ad un taglio maschile è resa estremamente femminile dalla seta e dal colore rosa antico.

Come vestirsi per un matrimonio: le scarpe adatte

Durante le mezze stagioni non si sa mai che calzature indossare. Il tempo del sandalo totalmente aperto è passato, ma non è ancora il momento di quelle più pesanti. Come fare quindi? Tra le soluzioni più adatte per un matrimonio in autunno ci sono le scarpe modello sling back, come quelle con il cinturino completo di dettaglio gioiello di Jhimmy Choo. Estremamente raffinate, i kitten heels le rendono anche molto comode. Attenzione però, per indossare questo tipo di scarpe il tallone deve essere ben curato!

Se invece volete approfittare dell’occasione per sfoggiare una calzatura decisamente diversa del solito, le Aqua Jane pump di Christian Louboutin potrebbero fare al caso vostro. Anche in questo caso non manca il dettaglio gioiello sul cinturino doppio e sul tacco, ma il modello, ispirato alle classiche Mary Jane, è reso particolare dal colore azzurro. In alternativa c’è anche la versione nera e non manca la classica suola rossa, firma della maison.