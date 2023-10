Come vestirsi per un battesimo in autunno? Ecco 5 idee per un outfit perfetto, chic ed elegante.

Devi andare ad un battesimo e non sai come vestirti? Allora questo articolo fa per te! Scopriamo insieme alcuni piccoli consigli e idee su cosa indossare durante una cerimonia in autunno.

Come vestirsi per un battesimo in autunno

Il battesimo è una cerimonia estremamente significativa e diversa da tutte le altre. A differenza del matrimonio, infatti, richiede sempre una certa sobrietà. Evitate look elaborati o troppo vistosi. Assolutamente vietati abiti esageratamente scollati, con spacchi profondi o trasparenze. Considerando che si tratta di un battesimo durante la stagione autunnale, abbandonate i colori troppi accessi ma optate per delle tonalità più neutre e scure. La regola della sobrietà va applicata anche nella scelta degli accessori. Consigliamo di indossare gioielli graziosi e delicati, senza scivolare nell’eccesso. Per completare il look optate per una borsa piccola, ideale con qualsiasi outfit, e delle scarpe chiuse con il tacco.

Come vestirsi per un battesimo in autunno: 5 idee per un outfit chic ed elegante

Dopo aver elencato alcuni piccoli consigli utili per realizzare un look perfetto, scopriamo insieme 5 idee su come vestirsi ad un battesimo in autunno.

Tra le prime opzioni che vi proponiamo c’è sicuramente l’intramontabile tailleur femminile. Che si tratti di un completo giacca-gonna o di un completo giacca-pantalone, rappresenta il simbolo assoluto di eleganza e raffinatezza. Un evergreen che non può assolutamente mancare nel vostro guardaroba. I modelli tra cui scegliere sono infiniti: con giacche a doppiopetto, giacche a chiusura a V, monopetto, pantaloni a sigarette, skynny o slim fit.

Ideale per un battesimo in autunno anche un pantalone a palazzo abbinato ad un maglioncino con manica a tre quarti o una camicetta bianca. Ai piedi invece un paio di décolléte o uno stivaletto con tacco. Semplice, comodo, ma al tempo stesso estremamente chic.

Per un outfit più sbarazzino potete optare per una gonna lunga in tulle con maglioncino a maniche corte.

Chi invece predilige i vestiti può puntare su abiti a tinta unita con scarpe con il tacco chiuse. Abbinate poi un blazer dal taglio morbido e delicato.

Per chi vuole osare è possibile scegliere anche degli abiti con fantasia. Mi raccomando a non esagerare però!

Dunque, non temete, vestirsi per un battesimo in autunno è più facile di quello che sembra. L’importante è ricordarsi le parole chiave di questa cerimonia: sobrietà ed eleganza.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Capispalla di tendenza: quali indossare | DonneMagazine.it

L’autunno è arrivato: come vestirsi a ottobre 2023? 10 idee da copiare | DonneMagazine.it