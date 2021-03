Avete già visto tutte le novità di febbraio e marzo? Se invece siete nuovi sulla piattaforma streaming e avete bisogno di capire come funziona, ecco a voi qui di seguito i consigli e gli step da seguire su come vedere il catalogo completo su Netflix.

Come vedere il catalogo su Netflix

Netflix è tra le piattaforme di streaming più amate in tutto il mondo e anche da noi in Italia, proprio per l’ampia offerta e selezione che ci propone sia ogni settimana che ogni mese. Dai film alle serie tv fino ai documentari e ai programmi d’intrattenimento: insomma, potremmo restare giornate intere a guardare tutto che non ci stancheremmo! Ma a questo punto la domanda sorge spontanea (soprattutto per i nuovi iscritti): come faccio a vedere il catalogo completo? Ecco qui di seguito i passaggi da seguire per vedere tutta la programmazione.

Iscriversi

Per prima cosa, bisogna ovviamente sottoscrivere l’abbonamento. Si può scegliere tra tre tipi di abbonamento mensili, che variano in base a caratteristiche, numero di dispositivi connessi e costo. Il primo piano è il piano Base e costa circa 8 euro al mese, prevede un solo account. Il piano Standard costa 12 euro e prevede la possibilità di vedere film e serie tv su un massimo di due dispositivi contemporaneamente.

E infine il piano Premium costa circa 16 euro e offre la condivisione dell’account su fino a quattro dispositivi. Una volta scelto il piano più adatto alle proprie esigenze e scelte, si può procedere con l’attivazione dell’account.

Per quanto riguarda l’iscrizione vera e propria, bisogna semplicemente riportare i propri dati anagrafici principali come nome, cognome, email e password. I soldi vengono presi in automatico al momento dell’iscrizione alla piattaforma streaming. Una volta completata l’attivazione dell’account, si può procedere con il divertimento vero e proprio.

Accedere alla piattaforma

Accedendo alla piattaforma con le proprie credenziali, si accede di conseguenza a tutto il catalogo online disponibile. Basta inserire le proprie credenziali dall’app presente sulla smart tv oppure da computer, tablet o smartphone. E il gioco è fatto: si può iniziare!

Il catalogo vero e proprio

Accedendo al catalogo online, si accede alla schermata cosiddetta di “home“, dove sono raggruppate tutte le categorie come film, serie tv, la mia lista, ecc. Ma a loro volta, queste categorie come film sono suddivise in sottocategorie, che si riferiscono ai diversi generi. Quindi, non bisogna fare altro che scorrere con i pulsanti del telecomando verso il basso o verso l’alto. Oppure basta selezionare una di queste categorie dalla barra del menù nella striscia nella parte superiore dello schermo.

Se si preferisce una serie tv, si può cliccare su quella voce; se invece non si sa cosa scegliere, si può andare sulla voce “Suggerimenti per te” e ordinare la lista delle proposte in ordine alfabetico o in base alla data di uscita. La stessa cosa è disponibile per i film, che quindi possono essere visti cercando dalla A alla Z oppure per “anno di uscita”.

Infine, se volete sapere se c’è in piattaforma il vostro film preferito o uno che vorreste vedere, basta andare sulla ricerca, sempre dalla barra del menù nella striscia nella parte superiore dello schermo, e digitare le iniziali del titolo.