Non esistono solo trucchi per risultare più alte, per snellire la silhouette, per coprire piccole imperfezioni. Ma la moda ci insegna anche qualche piccolo segreto su come ringiovanire il look per dimostrare meno anni. Ecco qui di seguito tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Come ringiovanire il look: consigli

Che siamo troppo giovani o che siamo troppo agées, non dimostriamo mai l’esatta età che abbiamo. C’è sempre qualcosa che ci fa dimostrare di più o di meno, a partire dalla nostra immagine. Il look gioca infatti un ruolo decisamente fondamentale in questo discorso e, nella maggioranza dei casi, influisce negativamente. Ma niente paura! Bastano pochi e piccoli accorgimenti per diventare “younger”. Vediamoli qui di seguito:

Armocromia

Il primo elemento da considerare quando si vuole svecchiare il look è il colore. Molte volte infatti tendiamo a dimostrare più anni rispetto al dovuto solo sbagliando la nuance che indossiamo. Per prima cosa, evitiamo di usare il monocolore nei nostri look: ci invecchia e ci rende troppo classiche. E seconda cosa, impariamo a valorizzarci assecondando le nostre personalità e i nostri tratti fisici. L’armocromia in questo ci può dare una mano, perché scegliendo i colori che più si adattano al nostro tipo di incarnato e al nostro volto, acquisteremo più grinta e più luminosità.

Attenzione agli stili

Il più delle volte tendiamo ad essere o troppo classiche o troppo sportive. Non conosciamo una via di mezzo che, in realtà, ci aiuterebbe a smorzare un po’ età e silhouette. D’altro canto, però, è anche vero che il vestirsi in un certo modo va di pari passo con l’avanzare dell’età. Se siamo donne mature di certo non indossiamo capi che mettavamo da adolescenti e così tantomeno il contrario. Il segreto per ringiovanire è trovare una via di mezzo tra le parti, considerando gli stili e anche le tendenze del momento. Giocate con i capi, con le proporzioni, con gli stili e mixate il tutto; le contaminazioni sono l’arma vincente!

Attenzione ai tagli

Altra cosa da considerare sono i tagli e le proporzioni. Le tendenze del momento in questo possono darci una mano, perché meglio di loro chi ci può svecchiare? Tra gli abbinamenti più in voga in queste ultime stagioni troviamo: tuta abbinata al cappotto vintage, mini dress basic con giacca oversize, tailleur morbido e destrutturato con sneakers, ecc. Quindi, per creare i vostri look, potete prendere spunto da questi trend e giocare con i tagli. Se invece dovete comprare un capo basic come un jeans o una giacca, un buon consiglio è seguire cosa le tendenze approvano in quella stagione.

Sì agli accessori

Gli accessori infine possono essere il valore aggiunto ai vostri look, l’elemento che vi caratterizza e vi distingue, illuminandovi. Certo, non dobbiamo riempirci di pailettes, bracciali, collane, borse e borsettine. Ma abbinare il giusto, considerando anche le tonalità che indossiamo. E come si è soliti dire “Less is more”, è meglio optare per pochi elementi piuttosto che troppi, che illumineranno la nostra figura e ci daranno qualche anno in meno.