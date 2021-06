Sicuramente lo sapeva anche l’iconica Marilyn Monroe che dal suo Chanel n°5 non si separava mai. Scegliere un profumo in base alle nostre fragranze preferite e all’occasione per cui indossarlo ci da la sensazione di aver completato il nostro outfit con quel tocco in più che mancava.

Spesso però, la scia di profumo che lasciamo al nostro passaggio tende a non durare molto e scompare del tutto già dopo qualche ora. Cosa si può fare allora, per prolungare l’effetto del profumo? Di seguito abbiamo riportato qualche consiglio utile.

Come prolungare l’effetto del profumo

Così come per la moda e il make up, anche con i profumi, se si vuole farli durare più a lungo bisogna adottare qualche accortezza in più.

Si tratta di piccoli trucchetti che, se utilizzati, permetteranno di prolungare l’effetto del profumo. Un modo per non passare inosservate e far girare, letteralmente, la testa al nostro passaggio. Sapevate, per esempio, che si può creare una “base” prima di spruzzare il nostro profumo preferito?

Come prolungare l'effetto del profumo: la scelta giusta

Per assicurarsi che il profumo non svanisca appena qualche ora dopo l’applicazione, la prima cosa da fare è scegliere una fragranza più duratura.

Per riconoscerla basta guardare la percentuale di profumo contenuta nella boccetta che generalmente contiene un insieme di diverse percentuali di alcol, profumo appunto e oli.

Come prolungare l'effetto del profumo: il bagno non è il luogo adatto

A differenza di quanto si possa pensare, il bagno non è il luogo giusto per la conservazione del profumo. Una fragranza infatti durerà più a lungo se conservata in un luogo fresco e asciutto e quindi non soggetto ad umidità, come lo è il bagno appunto, e possibilmente all’interno della scatola, al riparo dalla luce.

L’importanza della base

Se il make up ha il primer, il profumo ha la crema. Proprio così, per prolungare l’effetto del profumo, si può spalmare prima una crema corpo sulla zona interessata. Attenzione però, deve essere neutra, altrimenti si andrà a creare un miscuglio di odori che potrebbe non risultare proprio gradevole.

Il set da bagno

Uno dei primi trucchetti su come prolungare l’effetto del nostro profumo preferito è quello di scegliere il set da bagno della stessa fraganza. Se infatti si utilizzeranno deodoranti, bagnoschiuma e crema corpo della stessa linea del profumo, questo tenderà a rimanere più a lungo sulla nostra pelle.

Non sfregare

Un mito da sfatare, dopo quello della sua tipica conservazione in bagno, è quello dello “sfregamento”. Per fare durare di più il profumo una volta spruzzato per esempio sui polsi, non bisogna sfregarli tra loro. Altrimenti si andranno a rompere le molecole delle note di testa, che si esauriranno più in fretta.

Le zone più calde del corpo

Un’altra tecnica per far durare il nostro profumo è quella di spruzzarlo sulle zone più calde del nostro corpo. Ovvero su quelle zone in cui la pressione del sangue è più forte e come conseguenza ha una pelle più calda rispetto ad altre parti del corpo. Dove quindi? Collo, polsi e…tra i due seni. Provare per credere!

I vestiti

Se si ha un profumo preferito che difficilmente si vorrà cambiare a breve, un ultimo consiglio per fare durare il profumo più a lungo è quello di spruzzarlo anche sui vestiti. In questo modo non solo si amplificherà l’effetto, ma si potrà evitare di spruzzarlo continuamente sulle parti del corpo generalmente più delicate che finirebbero per irritarsi.