Se oltre a tagli facili da gestire, in questo periodo, avete bisogno di una bella acconciatura per le giornate di smart working, siete nel posto giusto al momento giusto. Ecco qui di seguito i consigli su come pettinare i capelli durante il lockdown.

Come pettinare i capelli durante il lockdown

Anche se in questo periodo di lockdown dobbiamo stare a casa, ciò non significa che non dobbiamo prenderci cura di noi stesse. Abbiamo solo cambiato il luogo di lavoro e le abitudini, ma non dobbiamo dimenticarci di cambiarci, valorizzarci e renderci presentabili. Anche perché se abbiamo una videochiamata improvvisa, in che condizioni ci mostriamo? Quindi, non è solo importante per “piacere” a noi stesse ma anche per il nostro lavoro.

Ovviamente non bisogna strafare, indossare tacchi vertiginosi, mettersi il vestito della sera! Bastano pochi e semplici accorgimenti per creare un look ordinato e preciso, che non richieda troppo tempo, a partire dalla nostra bellissima chioma. No a capelli arruffati o con il mollettone (anche se è di tendenza), e tanto meno no a cuffiette imbarazzanti. Non dimentichiamoci delle nostre routine beauty e capelli e soprattutto continuiamo a prendercene cura come nei mesi precedenti.

Continuiamo ad utilizzare gli stessi prodotti, magari cerchiamo di evitare piastre e ferri e far riposare così i capelli. Ma come pettinarli? Vediamo qui di seguito le migliori acconciature da realizzare a casa:

Coda di cavallo

Una delle acconciature più semplici e veloci da fare è la classica coda di cavallo. Bella, cool e versatile, la potete sfoggiare sia con la tuta sia in una video call con outfit più rigorosi.

Per evitare però di farvi venire mal di testa, createne una morbida e non troppo tirata. Per chi ha i capelli più corti o scalati, no problem: usate delle forcine per le ciocche più ribelli e buon lavoro!

Treccia unica

Se invece amate le trecce, perché non realizzarne una bella e chic? Styling di super tendenza, rendetela un po’ morbida e spettinata, ma ricordatevi di fissarla con la lacca, per darle un risultato preciso e ordinato. Se avete anche più tempo, potete divertirvi a creare solo delle treccine più piccole da raccogliere poi in una coda morbida oppure lasciando i capelli sciolti. A voi la scelta!

Chignon

Volete invece un’acconciatura più classica ed elegante? Allora optate per un bel chignon: scegliete se renderlo più morbido oppure tirato. Magari scegliete o uno o l’altro modo in base alle riunione di lavoro. Se c’è un meeting imminente, per quella giornata, indirizzata la scelta sullo chignon tirato e anche laccato.

Se invece è un giorno semplice come altri, potete tranquillamente scegliere quello morbido ed informale.

Infine, se vi danno fastidio i ciuffi davanti e non volete legarli completamente, optate per l’half bun, una soluzione comoda, pratica, veloce e super trendy.

Capelli sciolti

Invece per chi non ama acconciature particolari o non ha tempo e preferisce tenerli semplici come la natura gliel’ha donati, optate per un sciolto. Alla fine, i capelli, se curati bene, sono belli senza aver bisogno di forcine, codini e altro!