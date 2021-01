Uno dei prodotti make-up più amato e utilizzato: ecco come mettere la matita occhi.

Come mettere la matita occhi

La matita occhi è uno dei prodotti make-up più usati e amati. Ma è anche uno di quei trucchi che può portare più problemi.

Molto spesso infatti viene indossata in modo errato e l’effetto panda è dietro l’angolo.

Solitamente, quando si pensa alla matita occhi, sbagliando, la mente si focalizza solamente sulla matita nera. Ma esistono moltissimi altri colori, perfetti per truccare occhi di ogni colore e forma. Da quella blu ideale per occhi marroni, a quella viola che fa risaltare il verde, per finire con quella color panna che ingrandisce lo sguardo.

La matita nera è perfetta per chi ha un sottotono di pelle freddo con un alto contrasto. Chi ha toni più soft deve prediligere matite marroni, sia calde che fredde, sempre in base alla propria pelle.

Non può esserci matita senza mascara e sopracciglia definite: questa combo è infatti alla base dei make-up più semplici e ad effetto.

Ecco alcune idee e suggerimenti su come indossare la matita per un trucco impeccabile.

Matita nella rima inferiore

L’uso classico della matita è quello di posizionarla nella rima inferiore dell’occhio. Attenzione però, non è adatta a tutti i tipi di occhi. Ad esempio, chi ha molte occhiaie in questo modo andrebbe a enfatizzarle. Un trucco per non farla colare dopo pochi minuti sul viso, è quello di usare un correttore e una cipria, in modo da poter ripulire la zona se necessario. Indispensabile, per un effetto più duraturo è il suggerimento di acquistare una matita waterproof.

Chi desidera ingrandire lo sguardo aprire l’occhio, può utilizzare una matita color panna. Perfetta da abbinare a un trucco medio, si adatta a occhi sia chiari che scuri; fondamentale è scegliere la sfumatura di bianco più adatta.

Matita sulla palpebra superiore

Per chi non ha molta dimestichezza con l’eyeliner, la matita può essere un buon compromesso tra la riga precisa dell’eyeliner e le sfumature dell’ombretto.

Si può infatti creare una linea all’attaccatura delle ciglia e sfumarla con un pennellino. La matita scura, che sia nera, marrone o grigia, è la base per lo smokey eyes. Si tratta di un trucco molto strong per focalizzare l’attenzione proprio sugli occhi.

Chi ama l’effetto cat-eyes, può usare la matita per creare delle code verso l’esterno: occhi da gatto assicurati.

Matita nella rima superiore

Negli ultimi anni è tornata molto di moda la matita nella rima superiore dell’occhio. Metterla non è sempre semplice, chi ha gli occhi delicati o che lacrimano facilmente dovrà sicuramente optare per un prodotto waterproof, in modo che il make-up duri tutto il giorno.

La matita nella rima superiore ha il potere di definire eccezionalmente lo sguardo, facendo sembrare l’occhio più aperto e donandogli profondità. Per chi ama i make-up leggeri, si può indossare anche da sola, per chi invece ama i look più strutturati, la può accoppiare a degli ombretti strong.