Le sopracciglia sono un elemento prezioso e veramente indispensabile sul volto di una donna. Ecco perché è importante saper ricreare la forma naturale e perfetta di queste, senza danneggiarle. Vediamo qui di seguito i consigli e i passaggi su come depilare le sopracciglia con la pinzetta.

L’importanza delle sopracciglia

In un volto, l’elemento decisivo che fa la differenza e cambia lo sguardo sono le sopracciglia. Averle rovinate e danneggiate non solo è peccato per queste, ma soprattutto per il viso che ne risente a livello estetico. Infatti, lo incorniciano e valorizzano le sue linee, rendendole più armoniche tra di loro. Proprio per questo motivo, è importante tenerle sempre curate e in ordine, considerando la forma naturale che si ha e assecondandola di conseguenza.

Certo, si possono seguire le tendenze del momento, che le vogliono folte per un effetto naturale ma ben presentabile. Però è bene trovare la giusta via di mezzo tra le due parti, perché ogni volto è soggettivo e va da sé.

Come depilare le sopracciglia con la pinzetta

Tra i tanti modi su come depilare le sopracciglia, quello con la pinzetta è forse il più utilizzato da tutte le donne. Si tratta di un metodo comodo e pratico, facile da gestire per un uso quotidiano.

Se ad esempio c’è qualche peletto di troppo, la si usa per eliminarlo oppure può servire per definire la forma dopo qualche settimana.

Un buon consiglio è quello di tendere bene la pelle nel momento in cui si utilizza, in modo da avere la situazione più chiara e realizzare un lavoro preciso. Piuttosto che prenderne troppi insieme, è bene togliere un pelo alla volta, proprio per evitare di fare buchi in zone sbagliate. Anche se inizialmente la pinzetta può sembrare un metodo noioso e complicato, non è così: risulta essere più economico e anche più intuitivo per seguire la naturale forma delle sopracciglia.

Se dopo la depilazione notate un po’ di rossore è del tutto normale. Ecco perché si consiglia sempre di depilare le sopracciglia di sera, prima di andare a dormire, quando non si deve uscire! E infine, per una resa ancora più ordinata e omogenea? Utilizzate una matita per sopracciglia dello stesso colore di esse per riempire i buchi.

Come trovare la forma perfetta

Come abbiamo già detto, realizzare delle sopracciglia perfette non è così semplice perché bisogna fare attenzione alla linea naturale e seguirla. Ma se sono molto danneggiate o hanno buchi, la situazione si complica. Sta di fatto che per trovare la forma perfetta, è necessario in primis partire e guardare alle proporzioni del viso. E agire di conseguenza.

Il metodo più semplice che vi può aiutare in questo prevede l’utilizzo di una matita. Appoggiate un’estremità di questa senza la punta al lato del naso e posizionate l’altra in direzione dell’angolo interno dell’occhio. Il punto in cui devono iniziare le sopracciglia è quello indicato dalla matita. Poi posizionatela in direzione della pupilla e segnatevelo: quello è il punto più alto dell’arco sopraccigliare, ovvero il cuspide. Infine, per determinare la fine, posizionate la matita in direzione dell’angolo esterno dell’occhio.