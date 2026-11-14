Vuoi distinguere la pelle secca dalla disidratata e imparare i rimedi giusti? Leggi la nostra guida completa per riconoscere i sintomi e nutrire la tua cute.

La pelle secca non è semplicemente una sensazione di tensione dopo la doccia, ma un vero e proprio tipo di cute permanente. Si differenzia dalla disidratazione, che indica una carenza di acqua, perché la secchezza nasce da un deficit di lipidi prodotti dalle ghiandole sebacee.

Comprendere le caratteristiche della pelle secca è il primo passo per scegliere una routine adeguata. In assenza di un adeguato film lipidico, la barriera cutanea si indebolisce, favorendo perdita di umidità e irritazioni. Questo articolo fornisce indicazioni pratiche per identificare, capire le cause e intervenire correttamente.

Come riconoscere la pelle secca

Chi ha una pelle secca avverte tipicamente una sensazione di “tirare” su tutta la superficie del viso, spesso accompagnata da un leggero pizzicore. La lucentezza naturale è quasi assente e il trucco tende a staccarsi o a evidenziare le zone più ruvide. Se l’applicazione di una crema molto ricca porta sollievo immediato e duraturo, è probabile che si tratti di questo tipo di cute.

Segnali tipici da osservare

Tra gli indicatori più affidabili troviamo:

– Tensione costante della pelle, soprattutto dopo il lavaggio;

– Rossori episodici e comparsa di squame;

– Difficoltà nel mantenere una finitura luminosa con il make-up;

– Sensazione di secchezza anche in ambienti umidi.

Questi sintomi, se presenti simultaneamente, permettono di distinguere la pelle secca da altre condizioni dermatologiche.

Cause più frequenti della secchezza cutanea

Il fattore primario è una disfunzione delle ghiandole sebacee, che non secernono una quantità sufficiente di sebo. La carenza di sebo riduce il film idrolipidico, responsabile di mantenere l’idratazione interna e difendere dalla perdita d’acqua.

Disfunzione delle ghiandole sebacee e fattori ereditari

Alcune persone hanno una predisposizione genetica a produrre meno lipidi. In questi casi la secchezza è costante, indipendente da fattori ambientali. Per molti, l’età avanzata accentua il fenomeno, poiché le ghiandole diminuiscono la loro attività.

Condizioni mediche, farmaci e clima

Patologie come ipotiroidismo, psoriasi o eczema da contatto possono aggravare la mancanza di sebo. Anche trattamenti farmacologici, ad esempio l’isotretinoina per l’acne, provocano una diminuzione temporanea della produzione lipidica. Infine, ambienti molto freddi o secci, nonché l’uso di detergenti aggressivi, contribuiscono a peggiorare la situazione.

Nutrire e proteggere l’epidermide

Poiché la pelle secca non riesce a produrre autonomamente abbastanza lipidi, è fondamentale integrare questi nutrienti dall’esterno. Prodotti ricchi di oli vegetali, burri e ceramidi agiscono come “cemento” che ricompone le cellule cutanee, rafforzando il film idrolipidico e impedendo l’evaporazione dell’acqua.

Una buona nutrizione cutanea non solo migliora l’aspetto, ma crea una barriera più resiliente contro agenti irritanti, polvere e inquinamento. Il risultato è una pelle più morbida, elastica e meno soggetta a disidratazione.

Routine quotidiana consigliata

Per gestire al meglio la pelle secca, è consigliabile limitare le docce calde, poiché l’acqua calda dissolve ulteriormente il film lipidico. Optare per una temperatura tiepida e ridurre il tempo sotto il getto aiuta a preservare gli oli naturali.

Scelta dei prodotti e idratazione

Utilizzare detergenti senza SLS e privi di alcol, seguiti da una crema ricca di ceramidi o olio di jojoba, fornisce una protezione duratura. L’applicazione deve avvenire su pelle ancora leggermente umida, così da “intrappolare” l’acqua all’interno delle cellule.

Esfoliazione e cura di mani e gambe

L’esfoliazione, seppur necessaria, va limitata a una o due volte al mese e deve avvenire con prodotti delicati a base di enzimi o acido lattico. Per le estremità più soggette alla secchezza, mani e gambe, è utile una crema specifica al mattino e alla sera, contenente burro di karité o glicerina.

Seguendo questi accorgimenti, la pelle secca può ritrovare l’equilibrio lipidico, riducendo fastidi e migliorando l’aspetto complessivo della cute.