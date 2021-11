La frittura di patatine o di pesce è un piatto molto gustoso e saporito, ma anche ricco di grassi e condimenti. Per chi sta seguendo una dieta sicuramente non è propriamente consigliato. Nei prossimi paragrafi è possibile trovare una serie di consigli utili su come friggere senza usare l’olio e assaporare piatti gustosi, ma poco calorici.

Come friggere senza olio

Cucinare senza troppi grassi e condimenti è sicuramente una tecnica ottimale per tenersi in forma ed è tipica della cucina light. Un metodo di cottura, come friggere senza olio, è molto conosciuto e sono sempre di più le massaie che lo usano. Una tecnica di cottura senza grassi che comunque non altera il valore e il gusto dei cibi che si preparano.

Nel menù di tutti i giorni, sarebbe meglio evitare i cibi troppi fritti e l’uso dell’olio, non solo per mantenere la linea.

Una tecnica di cottura che permette di rendere la preparazione dei piatti molto più salutare, sana e anche equilibrata, oltre al fatto che sia anche particolarmente gustosa senza alterare il sapore dei piatti.

La frittura non sempre fa bene, non solo alla linea, ma anche alla salute soprattutto quando si tende a esagerare. Sarebbe molto importante, proprio per questa ragione, cercare di limitare la frittura dei vari piatti e concentrarsi su altri che siano maggiormente indicati e più salutari al tempo stesso.

Quindi, friggere senza olio è assolutamente possibile in quanto permette di avere una frittura leggera, light e gradevole, non solo a livello estetico, ma anche per il palato e facile da assaporare.

Come friggere senza olio: come fare

Per chi volesse sapere come friggere senza olio, qui è possibile trovare alcuni utili consigli e suggerimenti. La cosa importante è usare un alleato in cucina che permette di avere alimenti senza grassi, ma che sono al tempo stesso gustosi e croccanti. Il segreto è munirsi di una friggitrice ad aria come Oil Free Fryer che permette di cuocere in modo sano.

Per poter friggere senza olio, oltre all’uso della migliore friggitrice, è possibile utilizzare un prodotto quale il glucosio in polvere che va proprio a sostituire l’olio. Un tipo di zucchero che fonde senza caramellarsi e dona dei cibi croccanti riducendo i tempi della frittura. Basta metterlo nella pentola e farlo riscaldare.

Infine, mescolare il tutto fino a farlo sciogliere e soltanto quando è fuso del tutto comincia a diventare trasparente. Non appena si raggiunge questo punto, bisogna mettere all’interno della padella tutti gli alimenti e cibi che si vuole friggere finché non raggiungono la doratura e croccantezza necessaria.

Infine, quando il cibo è pronto basta farlo scorrere su della carta assorbente da cucina. Un modo di cucinare che è adatto sia per gli alimenti dolci, quali torte, brioches per la colazione, ma anche per quelli salati, come patatine fritte, pancakes, ecc. In questo modo si hanno alimenti ottimi e gustosi senza pesare troppo sulla linea.

Come friggere senza olio: friggitrice

Per poter friggere senza olio è molto importante usare un prodotto quale la friggitrice ad aria e la migliore, al momento, è sicuramente Oil Free Fryer, un articolo da cucina che ha una serie di benefici. Permette di cuocere evitando gli schizzi di olio. I cibi che sono preparati in questo modo risultano essere molto più croccanti e sani, oltre a essere senza calorie.

Inoltre, questa friggitrice ad aria non solo frigge, ma arrostisce e griglia qualsiasi alimento. Permette di friggere in modo sano e salutare facendo risparmiare non solo tempo, ma anche denaro evitando di avere tutta la casa che puzza di fritto e di olio, come spesso accade.

Per chi volesse saperne di più

Molto facile da usare dal momento che è sufficiente inserire un cucchiaino di olio, ovviamente a seconda delle necessità di ciascuno, che funge da vettore di calore e la tecnologia a riciclo d’aria permette di friggere e cucinare i vari piatti. Si hanno piatti prelibati e profumati, oltre che con zero calorie.

Dispone di un cestello della capienza di 4 litri che permette di cucinare di tutto. Raggiunge i 200° di temperatura e basta inserire nel cestello patate, ma anche pesce, carne e molto altro. Ha un timer di spegnimento automatico per cui non si ha bisogno di attendere che arrivi alla giusta temperatura.

Ha una manopola a termostato e un design sottile, molto leggero e adatta anche per il viaggio.

