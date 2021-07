L’addio al nubilato perfetto esiste ed è quello pensato appositamente per la sposa, che dovrà percorrere l’altare con la consapevolezza di avere le spalle coperte da legami davvero unici ed indissolubili! Ma il rischio di cadere nell’errore di organizzare qualcosa fin troppo lontano dalle sue corde è sempre in agguato.

Per evitarlo abbiamo pensato ai modi migliori per festeggiare questo giorno speciale in base alla personalità della sposa.

Come festeggiare l’addio al nubilato

Pensare a come organizzare e festeggiare un addio al nubilato non è un’impresa semplice. C’è però un unico consiglio da seguire per essere sicure di non sbagliare ed è quello di tenere sempre ben presente quale siano le passioni della sposa e la sua personalità. Non fate quindi tremendo errore di organizzare l’addio al nubilato che avreste voluto per voi.

Dopo tutto, non è la vostra festa giusto?

Come festeggiare l’addio al nubilato: per la sposa sportiva

Per una sposa amante dello sport, l’addio al nubilato perfetto è all’insegna dell’adrenalina. Una giornata insieme tra le rapide con il rafting, scalando le pareti di una montagna o, perché no, bucando le nuvole con il paracadute.

Se invece alla vostra sposa piace ballare un’ottima idea potrebbe essere un mini corso di burlesque, o danza del ventre da fare tutte insieme.

Sarà divertente anche travestirsi e sentirsi per poche ore, dive degli anni ’50 o bellissime odalische. Per le più audaci (ed allenate) si potrebbero prendere in considerazione anche la pole dance o la danza aerea.

Per la sposa amante della buona cucina

Se la sposa è appassionata dei piaceri della tavola, potreste organizzare un corso con chef a domicilio. Resta solo da scegliere il menù: piatti esotici come il sushi, la cucina etnica o quella brasiliana, oppure quelli tipici della regione di provenienza del futuro marito.

Se il tempo lo permette, anche un pic-nic al parco può essere un’ottima alternativa. Per renderlo più divertente, si potrebbe organizzare in base al tema del periodo storico preferito dalla sposa. Avete mai sentito parlare, per esempio, dei pic-nic vittoriani?

Per la sposa appassionata di cinema o musica

La sposa conosce a memoria tutte le battute di un film? Il suo addio al nubilato potrebbe essere un viaggio organizzato in base alle tappe toccate dai protagonisti, che siano città o locali. In alternativa si potrebbe organizzare una caccia al tesoro con indovinelli basati sulla storia del cinema. Il premio? I biglietti per andare a vedere il film che tanto stava aspettando oppure quelli per il cinema d’autore.

Stessa cosa, per la sposa appassionata di musica si potrebbe organizzare un piccolo viaggio in base alle sue canzoni (o band) preferite o in alternativa una caccia al tesoro con indovinelli che richiamano la sua passione. In questo caso il premio potrebbero essere i biglietti di un concerto oppure un vinile da collezione.

Se la sposa adora il mare

Se la sposa ha il mare come unica e sola meta preferita per le proprie vacanze, un bel modo per festeggiare il suo addio al nubilato è una giornata o anche un weekend in barca a vela.

Buona musica, buon cibo, la compagnia giusta e ovviamente anche qualche calice di buon vino, il tutto mentre è cullata dalle onde. Cosa potrebbe desiderare di meglio? Oltre a sposare l’uomo della sua vita, s’intende.