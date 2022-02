Tra le manicure più di tendenza per la primavera 2022 c’è anche la double french, da quella basic a quella dalle tonalità pastello, fino ad arrivare anche a quelle fluo e ovviamente agli immancabili glitter.

Ecco allora come si presenta questo nuovo trend e quali sono tutte le sue varianti più belle, scovate sul web, da cui dovreste prendere assolutamente spunto.

La manicure per la primavera 2022 è la double french

Per questa primavera lasciatevi ispirare dalla double french manicure, ovvero quella particolare tecnica che non va a colorare solo la parte della french, ma nache l’arco immediatamente sotto o leggermente distante.

Quella più gettonata vuole la forma delle unghie a mandorla e i colori pastello, anche questi tra i trend primaverili, come questo particolarissimo verde salvia.

C’è anche chi sceglie di accostare le tonalità pastello agli stessi colori ma in versione fluo. Come in questo esempio, dove a differenza del primo l’unghia è anche quadrata, una forma che crea un particolare contrasto con l’arco disegnato con il pennello sul letto ungueale.

La versione più basic ma sempre di tendenza

La semplicità non stanca mai, soprattutto quando si tratta di unghie. Una manicure sempre curata e non troppo appariscente infatti è un ottimo biglietto da visita adatto ad ogni occasione. Un esempio perfetto è questa double french composta da una base nude e due linee finissime fatte con smalto bianco e pennellino.

Qui è facile intuire quanto sia necessaria una mano ferma per realizzare questa manicure, il consiglio per un buon risultato quindi, come sempre è quello di affidarvi alla vostra estetista di fiducia.

Molto bella e adatta a tutti i contesti anche questa versione di double french manicure sempre con base nude con french classica e un arco molto fine color rosa pastello disegnato poco sotto.

La double french manicure con i glitter

Anche in primavera non possono mancare i glitter per dare un tocco di luce ai nostri look. I più classici sono quelli argentati o dorati, rigorosamente accompagnati anche questi da una base nude e da un tratto fine per seguire il dettame “less is more”.

Se desiderate qualcosa di diverso dai soliti glitter potreste provare sempre anche quelli sulle tonalità del rame o nella loro versione più delicata rose gold. In questo caso potreste anche accostare una base color latte, anche questa tra le tendenze della stagione.

Valentina Ferragni alla Milano Fashio Week 2022

Ci sono casi in cui le influencer la moda la dettano, altre invece semplicemente la seguono. Come è successo a Valentina Ferragni, sorella della più famosa sorella Chiara, che ha ceduto al fascino di questa nuova tendenza ed ha sfoggiato le sue double french nails sui toni del pesca e del verde acqua in occasione della partecipazione alla sfilata di Fendi.

Non vi resta quindi altro da fare che scovare tra i tantissimi suggerimenti proposti dal web e dai social network, la double french che più si avvicina ai vostri gusti per sfoggiarla anche voi in occasione dell’arrivo ormai imminente della primavera!